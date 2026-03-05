Відео
Головна Новини дня Австрія готова взяти лідерство у відновленні енергетики України

Австрія готова взяти лідерство у відновленні енергетики України

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 18:08
Австрія назвала два українські регіони, в які інвестуватиме — деталі
Федеральний міністр економіки, енергетики та туризму Республіки Австрія Вольфганг Гаттманнсдорфер та Посол України в республіці Австрія Василь Химинець. Фото: Новини.LIVE

Австрія цінує відносини з Україною. Зокрема, вони прагнуть допомогти з розвʼязанням гуманітарних питань, відновленням енергетики та прагнуть до партнерства у сфері видобутку зеленого водню. 

Про це заявив федеральний міністр економіки, енергетики та туризму Республіки Австрія Вольфганг Гаттманнсдорфер, повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Австрія інвестуватиме у відновлення Київщини і Львівщини

Федеральний міністр економіки, енергетики та туризму Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер проанонсував плани щодо партнерських відносин з Україною.

"Австрія беззастережно підтримує Україну. Ми виступаємо за те, щоб полегшити гуманітарні страждання. Ми активно залучені до діяльності українського енергетичного фонду підтримки. Зараз ми також збільшили зимову допомогу для особливо вразливих та постраждалих груп населення", — заявив міністр. 

Також Відень підтримує 20-й пакет санкцій проти Москви. Вольфганг Гаттманнсдорфер наголосив, що Австрія ще до великої війни була шостою за величиною інвестором в Україні і їхні підтриємства готові бути залученими в питаннях відновлення.

Між країнами планується підписання протоколу СМК та Політичної декларації про наміри щодо імплементації Рамкової угоди.

"Ми підпишемо доручення, яке стосується зеленого водню. Це перспективний напрямок. Ми зосередимося на сфері транспортної допомоги і маємо величезний потенціал у сферах сільського господарства, економіки, охорони здоров'я, а також фінансових інвестицій та страхування", — додав австрійський міністр.

Стратегічно Австрія визначила для себе два українські регіони, в які інвестуватимуть кошти — Київщина та Львівщина.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Австрії зізналась, коли Україна зможе стати членом ЄС.

Також в Україні підрахували збитки в сфері енергетики після тяжкої зими.

гроші Україна Австрія сфера енергетики війна
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
