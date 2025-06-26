Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Австралия перебросит в Польшу самолет радиационного обнаружения

Австралия перебросит в Польшу самолет радиационного обнаружения

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 15:48
Самолет радиолокационного обнаружения Австралия перебрасывает в Польшу
Самолет радиационного обнаружения. Фото: flickr.com/photos_leeadc
Ключові моменти Самолет радиолокационного обнаружения перебросят в Польшу

Австралия перебросит самолет радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail в Польшу. Он будет давать Украине и странам-членам НАТО информацию о военных целях, которые запускает Россия.

Об этом сообщает издание News.com.au.

Реклама
Читайте также:

Самолет радиолокационного обнаружения перебросят в Польшу

Заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлес заявил, что в августе они направят в Польшу самолет E-7 Wedgetail на трехмесячную ротацию. По его словам, он поможет поддержать Украину в ее борьбе с Россией. Также отмечается, что в составе этой ротации будет еще около 100 австралийских военнослужащих.

Премьер добавил, что самолет вместе с его командой будет базироваться на одной из военных баз в Польше. Они будут работать вместе с воздушными силами стран-союзников.

"Мы, очевидно, сосредоточены на Индо-Тихоокеанском регионе с точки зрения нашего собственного стратегического ландшафта, но то, что происходит здесь, в Европе, влияет на стратегический ландшафт в Индо-Тихоокеанском регионе", — сказал Марлес.

В то же время он подчеркнул, поскольку Австралия стремится сосредоточиться на ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе,  стоит пристально следить за тем, что происходит в Европе.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит военные операции в Европе. Такие факты получила разведка.

Также мы сообщали, что Россия пытается нарастить свое присутствие на африканском континенте.

Польша разведка самолет Австралия война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации