Самолет радиолокационного обнаружения Австралия перебрасывает в Польшу

Самолет радиационного обнаружения. Фото: flickr.com/photos_leeadc

Австралия перебросит самолет радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail в Польшу. Он будет давать Украине и странам-членам НАТО информацию о военных целях, которые запускает Россия.

Об этом сообщает издание News.com.au.

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Самолет радиолокационного обнаружения перебросят в Польшу

Заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлес заявил, что в августе они направят в Польшу самолет E-7 Wedgetail на трехмесячную ротацию. По его словам, он поможет поддержать Украину в ее борьбе с Россией. Также отмечается, что в составе этой ротации будет еще около 100 австралийских военнослужащих.

Премьер добавил, что самолет вместе с его командой будет базироваться на одной из военных баз в Польше. Они будут работать вместе с воздушными силами стран-союзников.

"Мы, очевидно, сосредоточены на Индо-Тихоокеанском регионе с точки зрения нашего собственного стратегического ландшафта, но то, что происходит здесь, в Европе, влияет на стратегический ландшафт в Индо-Тихоокеанском регионе", — сказал Марлес.

В то же время он подчеркнул, поскольку Австралия стремится сосредоточиться на ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, стоит пристально следить за тем, что происходит в Европе.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит военные операции в Европе. Такие факты получила разведка.

Также мы сообщали, что Россия пытается нарастить свое присутствие на африканском континенте.