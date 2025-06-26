Літак радіолокаційного виявлення Австралія перекидає в Польщу

Австралія перекине в Польщу літак радіаційного виявлення
Австралія перекине літак радіолокаційного виявлення E-7 Wedgetail до Польщі. Він даватиме Україні та країнам-членам НАТО інформацію про військові цілі, які запускає Росія.
Про це повідомляє видання News.com.au.
Літак радіолокаційного виявлення перекинуть до Польщі
Заступник прем'єр-міністра Австралії Річард Марлес заявив, що у серпні вони направлять до Польщі літак E-7 Wedgetail на тримісячну ротацію. За його словами, він допоможе підтримати Україну у її боротьбі з Росією. Також зазначається, що у складі цієї ротації буде ще близько 100 австралійських військовослужбовців.
Прем'єр додав, що літак разом з його командою базуватиметься на одній з військових баз у Польщі. Вони будуть працювати разом з повітряними силами країн-союзників.
"Ми, очевидно, зосереджені на Індо-Тихоокеанському регіоні з погляду нашого власного стратегічного ландшафту, але те, що відбувається тут, у Європі, впливає на стратегічний ландшафт в Індо-Тихоокеанському регіоні", — сказав Марлес.
Водночас він наголосив, оскільки Австралія прагне зосередитися на ситуації на Індо-Тихоокеанському регіоні, та варто пильно стежити за тим, що відбувається в Європі.
Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готує військові операції в Європі. Такі факти здобула розвідка.
Також ми повідомляли, що Росія намагається наростити свою присутність на африканському континенті.
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