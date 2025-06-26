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Австралія перекине в Польщу літак радіаційного виявлення

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 15:48
Літак радіолокаційного виявлення Австралія перекидає в Польщу
Літак радіаційного виявлення. Фото: flickr.com/photos_leeadc
Ключові моменти Літак радіолокаційного виявлення перекинуть до Польщі

Австралія перекине літак радіолокаційного виявлення E-7 Wedgetail до Польщі. Він даватиме Україні та країнам-членам НАТО інформацію про військові цілі, які запускає Росія.

Про це повідомляє видання News.com.au.

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Літак радіолокаційного виявлення перекинуть до Польщі

Заступник прем'єр-міністра Австралії Річард Марлес заявив, що у серпні вони направлять до Польщі літак E-7 Wedgetail на тримісячну ротацію. За його словами, він допоможе підтримати Україну у її боротьбі з Росією. Також зазначається, що у складі цієї ротації буде ще близько 100 австралійських військовослужбовців. 

Прем'єр додав, що літак разом з його командою базуватиметься на одній з військових баз у Польщі. Вони будуть працювати разом з повітряними силами країн-союзників. 

"Ми, очевидно, зосереджені на Індо-Тихоокеанському регіоні з погляду нашого власного стратегічного ландшафту, але те, що відбувається тут, у Європі, впливає на стратегічний ландшафт в Індо-Тихоокеанському регіоні", — сказав Марлес.

Водночас він наголосив, оскільки Австралія прагне зосередитися на ситуації на Індо-Тихоокеанському регіоні, та варто пильно стежити за тим, що відбувається в Європі. 

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готує військові операції в Європі. Такі факти здобула розвідка. 

Також ми повідомляли, що Росія намагається наростити свою присутність на африканському континенті.

Польща розвідка літак Австралія війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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