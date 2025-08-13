Авиакатастрофа в Тегеране — суд вынес приговор в отношении МАУ

Мужчина возлагает цветы к мемориальному камню в память о жертвах рейса PS752 в первую годовщину авиакатастрофы. Фото: Reuters

Апелляционный суд Онтарио подтвердил решение о том, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) несет ответственность за сбитый самолет рейса PS752 в Тегеране 8 января 2020 года. Суд обязал авиакомпанию выплатить полные компенсации семьям жертв катастрофы рейса PS752.

Об этом говорится в решении суда.

Авиакатастрофа в Тегеране — решение суда в отношении МАУ

"Отклоняю апелляционную жалобу, взыскивая судебные расходы с апеллянта в пользу ответчиков", — говорится в судебном решении.

Это решение означает, что МАУ теперь должна полностью компенсировать убытки всем семьям пассажиров, погибших в результате катастрофы рейса PS 752 8 января 2020 года.

Суд признал халатность МАУ в том, что она не оценила риски, связанные с выполнением полетов из Тегерана.

Отметим, что согласно международному праву на авиакомпании возлагается ответственность за выплату каждому пассажиру до 180 тысяч долларов компенсации убытков в случае доказательства ее вины.

Более того, сумма возмещения может быть увеличена, если авиакомпания проявила халатность.

Напомним, еще в прошлом году суд признал, что авиакомпания МАУ действовала небрежно, поскольку не провела надлежащей оценки рисков перед осуществлением рейса из Тегерана.

Этим решением суд лишил МАУ права ограничивать сумму возмещения жертвам авиакатастрофы PS752. Апелляционный суд Онтарио отказался менять этот приговор.

Авиакатастрофа в Тегеране с самолетом МАУ — что известно

Напомним, что 8 января 2020 года самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранскими военными над Тегераном. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

Среди погибших — 11 украинцев. Кроме того, погибли граждане Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Ирана.

Через несколько дней власти Ирана официально признали, что ее военные якобы случайно сбили украинский пассажирский самолет.

Впоследствии Украина, Канада, Швеция и Великобритания начали рассмотрение спора против Ирана из-за сбития пассажирского самолета Boeing в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В свою очередь Тегеран подал иск в Международный суд ООН против Канады, Швеции, Украины и Великобритании, чтобы отменить решение ИКАО.

