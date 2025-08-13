Відео
Головна Новини дня Авіакатастрофа в Тегерані — суд Канади виніс вирок МАУ

Авіакатастрофа в Тегерані — суд Канади виніс вирок МАУ

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 13:15
Авіакатастрофа в Тегерані — суд виніс вирок щодо МАУ
Чоловік покладає квіти до меморіального каменя на згадку про жертв рейсу PS752 у першу річницю авіакатастрофи. Фото: Reuters

Апеляційний суд Онтаріо підтвердив рішення про те, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) несе відповідальність за збиття літака рейсу PS752 у Тегерані 8 січня 2020 року. Суд зобов’язав авіакомпанію виплатити повні компенсації родинам жертв катастрофи рейсу PS752.

Про це йдеться у рішенні суду.



Авіакатастрофа в Тегерані — рішення суду щодо МАУ

"Відхиляю апеляційну скаргу, стягуючи судові витрати з апелянта на користь відповідачів", — йдеться у судовому рішенні.

Це рішення означає, що МАУ тепер повинна повністю компенсувати збитки всім сім'ям пасажирів, які загинули внаслідок катастрофи рейсу PS 752 8 січня 2020 року. 

Суд визнав недбалість МАУ в тому, що вона не оцінила ризики, пов'язані з виконанням польотів з Тегерана.

Зазначимо, що згідно з міжнародним правом на авіакомпанії покладається відповідальність за виплату кожному пасажиру до 180 тисяч доларів компенсації збитків у разі доведення її провини.

Ба більше, сума відшкодування може бути збільшена, якщо авіакомпанія виявила недбалість.

Нагадаємо, ще минулого року суд визнав, що авіакомпанія МАУ діяла недбало, оскільки не провела належної оцінки ризиків перед здійсненням рейсу з Тегерана.

Цим рішенням суд позбавив МАУ права обмежувати суму відшкодування жертвам авіакатастрофи PS752. Апеляційний суд Онтаріо відмовився змінювати цей вирок.

Авіакатастрофа в Тегерані з літаком МАУ — що відомо

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранськими військовими над Тегераном. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, зокрема громадяни України. 

Серед загиблих 11 українців. Крім того, загинули громадяни Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії та Ірану.

За кілька днів влада Ірану офіційно визнала, що її військові нібито випадково збили український пасажирський літак.

Згодом Україна, Канада, Швеція та Велика Британія розпочали розгляд спору проти Ірану через збиття пасажирського літака Boeing у Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

Своєю чергою Тегеран подав позов до Міжнародного суду ООН проти Канади, Швеції, України та Великої Британії, щоби скасувати рішення ІКАО.

Нагадаємо, що нещодавно в Італії на трасу поруч з автомобілями впав і вибухнув літак — загинули двоє людей.

Крім того, у липні 2025 року над Лос-Анджелесом загорівся літак Delta Airlines — він прямував до Атланти.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
