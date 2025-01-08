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Авиакатастрофа рейса PS752 МАУ — расследование и приговоры

8 января 2025 08:00
Анастасия Постоенко - Редактор
Годовщина авиакатастрофы самолета МАУ PS752 - что известно о расследовании сбивания самолета
Обгоревшие остатки самолета. Фото: Суспільне
Анастасия Постоенко - Редактор

Сегодня, 8 января, Украина чтит память жертв авиакатастрофы. Речь идет об инциденте 8 января 2020 года самолет, когда Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), рейс PS752, следовавший из Тегерана в Киев, был сбит вскоре после вылета из аэропорта им. Все 176 человек на борту погибли: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди жертв — граждане семи стран, включая 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажира).

Новини.LIVE расскажет все подробности о трагедии и как власти Ирана пытались "замять" скандал.

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Первая реакция Ирана и противоречивые заявления

Первые заявления иранских властей утверждали, что самолет потерпел крушение из-за технической неисправности. Глава Организации гражданской авиации Ирана (ОГАИ) Али Абедзаде исключил возможность ракетной атаки, назвав ее "невозможной с научной точки зрения". Украинское посольство в Тегеране также сначала опубликовало заявление об аварии двигателя, но впоследствии этот текст убрали с сайта.

9 января журналист The New York Times Кристиан Триберт опубликовал видео, на котором, как утверждалось, запечатлен момент попадания ракеты в самолет.

Это видео снял Нариман Гариб, который работал на стройплощадке в Паранде. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в тот же день подтвердил, что самолет был непреднамеренно сбит ракетой класса "земля-воздух" на основе данных канадской разведки. Подобные заявления сделали США и Великобритания. Впоследствии журналисты-расследователи Bellingcat подтвердили, что видео настоящее и совпадает с траекторией движения самолета и ракеты в тот день.

Авиакатастрофа МАУ 8 января 2020 года
Заявление президента Ирана. Фото: скриншот

Иран признал свою вину 11 января. Президент Хасан Рухани заявил, что трагедия стала следствием "катастрофической человеческой ошибки", когда ракета системы Тор-М1 была выпущена из-за ошибочного распознавания самолета как "вражеской цели".

Причины трагедии: ошибка оператора и человеческий фактор

Организация гражданской авиации Ирана 29 января 2020 года подтвердила, что две ракеты Тор-М1 российского производства были выпущены из передвижного комплекса ПВО, который располагался к северо-западу от аэропорта.

МАУ авикатастрофа 8 января
Жертвы авиакатастрофы. Фото: скриншот;

Иранская военная прокуратура в июне 2021 года сообщила, что система ПВО была некорректно настроена после перезагрузки, что привело к ошибочному определению направления цели. Оператор, не получив ответа от координационного центра, самостоятельно принял решение о запуске ракет, не имея разрешения.

Международные реакции и расследования

В марте 2021 года Иран опубликовал окончательный отчет, в котором указал, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка. Однако Украина и другие страны отвергли этот документ, считая его попыткой скрыть истинные причины трагедии. Украина требовала прозрачного расследования, а также передачи черных ящиков для анализа. Под давлением международного сообщества Иран в июле 2020 года отправил черные ящики во Францию. Их расшифровка подтвердила, что самолет подвергся внешнему воздействию.

Судебные приговоры

После трех лет расследования и 20 судебных слушаний власти Ирана осудили десятерых военнослужащих. Главный обвиняемый - командир системы Тор-М1 — получил три года заключения за непредумышленное убийство и еще десять лет за игнорирование протокола.

Других военных приговорили к срокам от одного до 13 лет. Однако многие родственники жертв считают эти приговоры недостаточными и требуют привлечения к ответственности высшего командования.

Геополитический контекст

Катастрофу невозможно рассматривать отдельно от эскалации конфликта между США и Ираном. 3 января 2020 года американский беспилотник ликвидировал генерала Касема Сулеймани, одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции. Иранская армия находилась в состоянии повышенной боевой готовности, опасаясь ответных ударов со стороны США. В условиях этого напряжения гражданские самолеты остались без надлежащей защиты, а аэропорт имени Имама Хомейни не был закрыт из-за опасений вызвать панику.

Компенсации и память

Иран объявил о выплате $150 тысяч семьям каждой жертвы, однако многие родственники отказались от этих денег, требуя справедливого расследования. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины погибшим членам экипажа рейса PS752, а именно Владимиру Гапоненко, Алексею Наумкину, Сергею Хоменко, Екатерине Стадник, Игорю Матькову, Денису Михно, Марии Микитюк, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб.

Напомним, недавно, 25 декабря,  в Казахстане произошла авиакатастрофа. Президент Азербаджана обвинил Россию в сбивании самолета.

Также в Южной Корее продолжается расследование авиакатастрофы, которая произошла 29 декабря.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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