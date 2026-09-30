Украина имеет по меньшей мере два реактивных дрона-перехватчика — авиаэксперт

Перехватчики STING. Фото: Wild hornets в социальной сети X

У Украины уже есть как минимум два типа реактивных беспилотников, которые могут использоваться в качестве перехватчиков воздушных целей. Авиационный эксперт Валерий Романенко отметил, что украинские инженеры также работают над переоборудованием имеющихся зенитных дронов для борьбы с новыми скоростными российскими БПЛА.

Об этом рассказал Романенко в эфире Вечер.LIVE.

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Реактивные перехватчики Украины

Романенко рассказал, что один из разработанных в Украине реактивных дронов имеет треугольную форму и способен разгоняться примерно до 700 км/ч. Эксперт отметил, что такой аппарат может использоваться для перехвата вражеских дронов по принципу преследования.

По его словам, существует и другой украинский реактивный дрон, характеристики которого также позволяют использовать его для перехвата воздушных целей.

Кроме того, украинские инженеры создали электрические дроны, которые могут развивать скорость до 600 км/ч. По мнению эксперта, они потенциально могут использоваться против "Герани-4", если российский беспилотник летит не на значительной высоте.

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Романенко также рассказал о другом подходе — модернизации уже имеющихся зенитных дронов. Речь идет о том, чтобы они не догоняли воздушную цель, а перехватывали её при движении навстречу.

"Главное, там нужно радикально изменить систему наведения", — отметил авиаэксперт.

Для этого, по его словам, дроны нужно оснастить соответствующими датчиками и более мощными процессорами, которые позволят обнаруживать и распознавать цель во время сближения. Такой подход должен сделать перехватчики более эффективными против скоростных БПЛА, которые становится все сложнее уничтожать обычным преследованием.

Какое оборудование потребуется

По словам Романенко, для новой системы наведения понадобятся значительно более мощные компоненты, чем те, что используются в обычных FPV-дронах. Часть такого оборудования Украина может получить от западных партнеров.

Что известно об украинских перехватчиках

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что недавно временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Александр Поклад докладывал президенту Владимиру Зеленскому о создании нового дрона-перехватчика. По словам главы государства, эту разработку уже успешно применили против российских реактивных "шахедов".

Также Новини.LIVE писали, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщал об успешных испытаниях перехватчиков против реактивных дронов. По его словам, главной задачей сейчас является наращивание их производства.