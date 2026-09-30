Україна має щонайменше два реактивні дрони-перехоплювачі — авіаексперт

Перехоплювачі STING. Фото: Wild hornets у соцмережі Х

Україна вже має щонайменше два типи реактивних безпілотників, які можуть використовуватися як перехоплювачі повітряних цілей. Авіаційний експерт Валерій Романенко зазначив, що українські інженери також працюють над переобладнанням наявних зенітних дронів для боротьби з новими швидкісними російськими БпЛА.

Про це розповів Романенко в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Реактивні перехоплювачі України

Романенко розповів, що один із розроблених в Україні реактивних дронів має трикутну форму та здатний розганятися приблизно до 700 км/год. Експерт зазначив, що такий апарат може використовуватися для перехоплення ворожих дронів за принципом переслідування.

За його словами, є й інший український реактивний дрон, характеристики якого також дозволяють використовувати його для перехоплення повітряних цілей.

Крім того, українські інженери створили електричні дрони, які можуть розвивати швидкість до 600 км/год. На думку експерта, вони потенційно можуть використовуватися проти "Герані-4", якщо російський безпілотник летить не на значній висоті.

Читайте також:

Як пропонують збивати швидкісні дрони

Романенко також розповів про інший підхід — модернізацію вже наявних зенітних дронів. Йдеться про те, щоб вони не наздоганяли повітряну ціль, а перехоплювали її при русі назустріч.

"Головне, там потрібно радикально міняти систему наведення", — зазначив авіаексперт.

Для цього, за його словами, дрони потрібно обладнати відповідними сенсорами та потужнішими процесорами, які дозволять виявляти і розпізнавати ціль під час зближення. Такий підхід має зробити перехоплювачі ефективнішими проти швидкісних БпЛА, які дедалі складніше знищувати звичайним переслідуванням.

Яке обладнання потрібне

За словами Романенка, для нової системи наведення знадобляться значно потужніші компоненти, ніж ті, що використовують у звичайних FPV-дронах. Частину такого обладнання Україна може отримати від західних партнерів.

Що відомо про українські перехоплювачі

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Олександр Поклад доповідав президенту Володимиру Зеленському про створення нового дрона-перехоплювача. За словами глави держави, розробку вже успішно застосували проти російських реактивних "шахедів".

Також Новини.LIVE писали, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомляв про успішні випробування перехоплювачів проти реактивних дронів. За його словами, головним завданням зараз є масштабування їхнього виробництва.