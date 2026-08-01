Погода сегодня, 1 августа, в Украине — Укргидрометцентр

Люди идут по улице летом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на субботу, 1 августа. Последний месяц лета начнется с жары. Ожидается небольшая облачность, но осадков не предвидится.

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 1 августа

Карта "Погода в Украине 1 августа 2026 года" от Укргидрометцентра

Ветер переменных направлений достигнет 3–8 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +15...+20 °С. Днем потеплеет до +27...+32 °С. В западных областях местами будет сильная жара до +35...+37 °С.

Карта температур по состоянию на 15:00 1 августа 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость ветра переменных направлений — 3–8 м/с. Ночью в столице похолодает до +18...+20 °С, а в области — до +15...+20 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +30...+32 °С, а в Киевской области — до +27...+32 °С.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog сообщал, что первые выходные августа в Украине будут жаркими. Кратковременные грозовые дожди возможны только местами в некоторых регионах. Ожидается жара до +38 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Украинского гидрометеорологического центра Наталью Птуху писал, что в Украину в конце июля и в начале августа придет существенное потепление. Столбики термометров будут подниматься до +35 °С, а местами — даже выше. Количество осадков уменьшится.