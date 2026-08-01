Погода сьогодні, 1 серпня, в Україні — Укргідрометцентр

Серпень почнеться зі спеки до +37 °С: прогноз погоди в Україні на сьогодні
Синоптики надали прогноз погоди в Україні на суботу, 1 серпня. Останній місяць літа почнеться зі спеки. Очікується невелика хмарність, але опадів не передбачається.
Про це в п'ятницю, 31 липня, повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Яка погода буде в Україні 1 серпня
Вітер змінних напрямків сягне 3–8 м/с.
Уночі стовпчики термометрів знизяться до +15...+20 °С. Удень потеплішає до +27...+32 °С. У західних областях місцями буде сильна спека до +35...+37 °С.
У Києві та на Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість вітру змінних напрямків — 3–8 м/с. Уночі у столиці похолодає до +18...+20 °С, а в області — до +15...+20 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +30...+32 °С, а на Київщині — до +27...+32 °С.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр і Meteoprog повідомляв, що перші вихідні серпня в Україні будуть спекотними. Короткочасні грозові дощі можливі лише місцями в деяких регіонах. Очікується спека до +38 °С.
Також Новини.LIVE з посиланням на синоптикиню Українського гідрометеорологічного центру Наталію Птуху писав, що в Україну наприкінці липня та на початку серпня прийде суттєве потепління. Стовпчики термометрів підніматимуться до +35 °С, а подекуди — навіть вище. Кількість опадів зменшиться.