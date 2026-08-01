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Головна Новини дня Серпень почнеться зі спеки до +37 °С: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Серпень почнеться зі спеки до +37 °С: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 07:08
Погода сьогодні, 1 серпня, в Україні — Укргідрометцентр
Люди йдуть вулицею влітку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Синоптики надали прогноз погоди в Україні на суботу, 1 серпня. Останній місяць літа почнеться зі спеки. Очікується невелика хмарність, але опадів не передбачається. 

Про це в п'ятницю, 31 липня, повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 1 серпня 

Погода в Україні 1 серпня 2026 року
Карта "Погода в Україні 1 серпня 2026 року" від Укргідрометцентру

Вітер змінних напрямків сягне 3–8 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +15...+20 °С. Удень потеплішає до +27...+32 °С. У західних областях місцями буде сильна спека до +35...+37 °С

Температури в Україні 1 серпня 2026 року
Карта температур станом на 15:00 на 1 серпня 2026 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість вітру змінних напрямків — 3–8 м/с. Уночі у столиці похолодає до +18...+20 °С, а в області — до +15...+20 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +30...+32 °С, а на Київщині — до +27...+32 °С. 

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр і Meteoprog повідомляв, що перші вихідні серпня в Україні будуть спекотними. Короткочасні грозові дощі можливі лише місцями в деяких регіонах. Очікується спека до +38 °С. 

Також Новини.LIVE з посиланням на синоптикиню Українського гідрометеорологічного центру Наталію Птуху писав, що в Україну наприкінці липня та на початку серпня прийде суттєве потепління. Стовпчики термометрів підніматимуться до +35 °С, а подекуди — навіть вище. Кількість опадів зменшиться.

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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