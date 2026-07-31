Погода на выходные в Украине: жара до +38 °С и грозы местами

Люди на сапах. Фото: Reuters

Первые выходные августа в Украине будут преимущественно сухими и жаркими. Температура воздуха днём местами поднимется до +38 °С, а кратковременные грозовые дожди возможны лишь в отдельных регионах.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз Укргидрометцентра на выходные 1–2 августа

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, на выходных в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью составит +15...+22 °С, а днем преимущественно +27...+34 °С.

Самая сильная жара ожидается в западных областях, где температура местами поднимется до +35...+37 °С. Также жаркая погода сохранится на юге страны.

Прогноз погоды на 1 августа. Фото: Укргидрометеоцентр

В воскресенье на северо-западе Украины местами возможны кратковременные грозовые дожди. В то же время в большинстве регионов осадков не ожидается.

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Из-за сухой и жаркой погоды в ряде областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности на 1-2 августа. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз Meteoprog на выходные 1-2 августа

По данным метеорологов, начало августа в Украине будет жарким и солнечным из-за влияния антициклона. Горячий воздух будет поступать из Центральной Европы, поэтому самые высокие температуры ожидаются в западных областях.

В субботу, 1 августа, по всей стране прогнозируется преимущественно сухая погода без значительных осадков. На западе температура днем составит +33...+38 °С, ночью +16...+21 °С.

В северных и центральных областях воздух прогреется до +28...+33 °С, в южных регионах — до +29...+34 °С. На востоке ожидается несколько прохладнее — +26...+31 °С.

В воскресенье, 2 августа, жара сохранится. В западных областях дневная температура снова достигнет +33...+38 °С. Вечером в Прикарпатье и на Волыни возможны локальные грозовые дожди.

В остальных регионах будет преобладать солнечная и сухая погода. В центральных областях прогнозируют до +36 °С, на юге — до +35 °С, на востоке — до +33 °С.

Новини.LIVE сообщали, что последний месяц лета в Украине может пройти под знаком аномальной жары и недостатка осадков. Из-за влияния горячих антициклонов из южных регионов температура воздуха превысит средние многолетние значения на 1–3 °С. Самые высокие показатели прогнозируются в южных и восточных областях, где в отдельные дни столбики термометров могут подняться до +41 °С, хотя местами не исключены локальные грозовые дожди.

Новини.LIVE писали, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что в конце июля и начале августа в Украине установится жаркая летняя погода. Она призвала заранее подготовиться к высоким температурам: выбирать легкую одежду из натуральных материалов, пить достаточно воды, меньше находиться под прямыми солнечными лучами и учитывать высокий уровень пожарной опасности.