Ауслендер объяснил тактику ударов Украины по портам РФ

Пожар в результате удара по порту в Туапсе РФ. Фото: Reuters

Украина меняет тактику дальнобойных ударов и концентрируется не только на нефтеперерабатывающих заводах России, но и на логистических и портовых объектах. Основная цель — ослабить экономическую и военную способность РФ вести войну.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно заявил журналист Сергей Ауслендер в эфире Вечір.LIVE.

Украина изменила тактику ударов по объектам в РФ

По словам журналиста, после серии ударов по российским НПЗ, последствия которых Россия частично смогла компенсировать, Украина начала сосредотачиваться на других критически важных элементах инфраструктуры.

"Украина ведет более высокоточные, узконаправленные удары. Задача — выбить у противника возможность производства оружия и заработка, прежде всего в нефтяном секторе", — пояснил Ауслендер.

Журналист отметил, что особое внимание сейчас уделяется морской инфраструктуре, ведь именно через порты проходит значительная часть российского экспорта. По мнению Ауслендера, удары по логистике и портам имеют долгосрочную цель - ослабить не только военный потенциал России, но и ее финансовые возможности для продолжения войны.

Читайте также:

"Это стратегия не быстрого эффекта. Такие объекты нужно выбивать системно и длительное время", — отметил он.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает осуществлять дальнобойные удары по объектам российской военной инфраструктуры в ответ на атаки РФ. Дальность атак уже превысила 1800 км.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина будет реагировать на действия России после срыва режима тишины. Зеленский отметил, что российская армия продолжает массированные атаки