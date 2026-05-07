Ауслендер пояснив тактику ударів України по портах РФ

Пожежа внаслідок удару по порту в Туапсе РФ. Фото: Reuters

Україна змінює тактику далекобійних ударів та концентрується не лише на нафтопереробних заводах Росії, а й на логістичних та портових об'єктах. Основна мета — послабити економічну та військову спроможність РФ вести війну.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно заявив журналіст Сергій Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE.

Україна змінила тактику ударів по об'єктах у РФ

За словами журналіста, після серії ударів по російських НПЗ, наслідки яких Росія частково змогла компенсувати, Україна почала зосереджуватися на інших критично важливих елементах інфраструктури.

"Україна веде більш високоточні, вузьконаправлені удари. Завдання — вибити у противника можливість виробництва зброї і заробітку, насамперед у нафтовому секторі", — пояснив Ауслендер.

Журналіст наголосив, що особливу увагу зараз приділяють морській інфраструктурі, адже саме через порти проходить значна частина російського експорту. На думку Ауслендера, удари по логістиці та портах мають довгострокову мету — послабити не лише військовий потенціал Росії, а й її фінансові можливості для продовження війни.

"Це стратегія не швидкого ефекту. Такі об'єкти потрібно вибивати системно і тривалий час", — зазначив він.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна продовжує здійснювати далекобійні удари по об'єктах російської військової інфраструктури у відповідь на атаки РФ. Дальність атак вже перевищила 1800 км.

Крім того, глава держави зазначив, що Україна реагуватиме на дії Росії після зриву режиму тиші. Зеленський зазначив, що російська армія продовжує масовані атаки