Главная Новости дня "АТЭШ" обесточил железнодорожный узел снабжения россиян в Луганске

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 09:12
Пожар на железнодорожном узле россиян. Фото: кадр из видео

Партизанское движение "АТЕШ" обесточило железнодорожный узел снабжения россиян во временно оккупированном Луганске. На электроподстанции вспыхнул пожар, который повредил трансформатор. Удар вызвал задержки в снабжении группировок на нескольких направлениях.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в "АТЕШ".

Диверсия на электроподстанции в Луганске

Как известно, агент "АТЭШ" совершил диверсию на электроподстанции в Луганске. Он проник на объект и уничтожил электротрансформатор. В результате вспыхнул пожар, который охватил трансформаторное оборудование — на восстановление понадобится несколько недель.

Известно, что эта подстанция питала железнодорожный узел, через который круглосуточно проходили эшелоны с техникой и боекомплектом. Удар вызвал задержки в снабжении группировок на Лиманском и Константиновском направлениях.

"Теперь оккупанты вынуждены перестраивать логистику и искать обходные пути. Удар за ударом мы уничтожим путинскую систему изнутри!" — отметили партизаны.

Скриншот сообщения "АТЕШ"

Как сообщали Новини.LIVE, ранее "АТЕШ" рассказало о кризисе в российской армии. По данным партизан, в подразделениях первой танковой армии России процветает неконтролируемое насилие, а офицеры скрывают реальное количество суицидов. Руководство оформляет случаи самоубийства, как "боевые потери" или "несчастные случаи с оружием".

Также мы писали, что агент "АТЕШ" среди армии РФ уничтожил технику оккупантов. Он поджег военный автомобиль своего подразделения.

партизаны АТЕШ Луганск
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
