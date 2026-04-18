Головна Новини дня "АТЕШ" знеструмив залізничний вузол постачання росіян у Луганську

"АТЕШ" знеструмив залізничний вузол постачання росіян у Луганську

Дата публікації: 18 квітня 2026 09:12
Пожежа на залізничному вузлі росіян. Фото: кадр з відео

Партизанський рух "АТЕШ" знеструмив залізничний вузол постачання росіян у тимчасово окупованому Луганську. На електропідстанції спалахнула пожежа, яка пошкодила трансформатор. Удар спричинив затримки у постачанні угруповань на кількох напрямках.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в "АТЕШ".

Диверсія на електропідстанції в Луганську 

Як відомо, агент "АТЕШ" здійснив диверсію на електропідстанції в Луганську. Він проник на об'єкт і знищив електротрансформатор. В результаті спалахнула пожежа, яка охопила трансформаторне обладнання — на відновлення знадобиться кілька тижнів.

Відомо, що ця підстанція живила залізничний вузол, через який цілодобово проходили ешелони з технікою та боєкомплектом. Удар спричинив затримки у постачанні угруповань на Лиманському та Костянтинівському напрямках.

"Тепер окупанти змушені перебудовувати логістику та шукати обхідні шляхи. Удар за ударом ми знищимо путінську систему зсередини!" — наголосили партизани.

Читайте також:
Скриншот допису "АТЕШ"

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше "АТЕШ" розповіло про кризу в російській армії. За даними партизанів, у підрозділах першої танкової армії Росії процвітає неконтрольоване насильство, а офіцери приховують реальну кількість суїцидів. Керівництво оформляє випадки самогубства, як "бойові втрати" або "нещасні випадки зі зброєю".

Також ми писали, що агент "АТЕШ" серед армії РФ знищив техніку окупантів. Він підпалив військовий автомобіль свого підрозділу.

партизани АТЕШ Луганськ
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
