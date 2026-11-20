Город в темноте. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 21 ноября, в некоторых регионах Украины будут проводиться отключения электроснабжения. Ограничения для бытовых потребителей составят от 1,5 до 3 очередей, для промышленности также будут применяться графики ограничения мощностей.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

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Какими будут отключения света 21 ноября

Энергетики сообщили, что ограничения электроснабжения будут введены в связи с российскими атаками на важную энергетическую инфраструктуру Украины.

Сообщение НЭК "Укрэнерго". Скриншот: Facebook

В частности, 21 ноября будут действовать следующие ограничения:

для промышленных потребителей — графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений продолжительностью от 1,5 до 3 очередей.

В компании "Укрэнерго" заявили, что специалисты круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования и электросетей, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение населения .

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"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", — написало "Укрэнерго".

Мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, атака РФ на Украину в ночь на 20 ноября стала одной из самых массированных с начала полномасштабного вторжения. Он сообщил, что целями российской армии были подстанции и линии электропередачи.

Новини.LIVE сообщали, что заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что в ближайшие два месяца государство ждут "энергетические качели". Речь идет, в частности, об аварийных отключениях из-за атак РФ.