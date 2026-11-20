Місто у блекауті. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 21 листопада в частині регіонів України будуть застосовуватись відключення електропостачання. Обмеження для побутових споживачів становитимуть від 1,5 до 3 черг, для промисловості також будуть застосовуватись графіки обмеження потужностей.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго", передає Новини.LIVE.

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Якими будуть відключення світла 21 листопада

Енергетики повідомили, що обмеження електроенергії будуть застосовувати внаслідок російських атак на важливу енергетичну інфраструктуру України.

Допис НЕК "Укренерго". Скриншот: Facebook

Зокрема, 21 листопада діятимуть такі обмеження:

для промислових споживачів — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг.

У компанії "Укренерго" заявили, що фахівці цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та електромереж, щоб повернути електропостачання населенню якнайшвидше.

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"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", — написало "Укренерго".

Ми писали, що за словами президента Володимира Зеленського, атака РФ на Україну в ніч 20 листопада стала однією з наймасованіших з початку повномасштабного вторгнення. Він повідомив, що цілями російської армії були підстанції та лінії електропередачі.

Новини.LIVE інформували, що заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський повідомив, що найближчі два місяці державу чекають "енергетичні гойдалки". Йдеться зокрема про аварійні відключення через атаки РФ.