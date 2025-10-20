Видео
Главная Новости дня Атаки РФ по газодобыче Украины — сколько зафиксировано с октября

Атаки РФ по газодобыче Украины — сколько зафиксировано с октября

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 14:18
обновлено: 14:49
РФ усилила удары по газодобыче Украины — детали от Минэнерго
ДТЭК Нефтегаз. Фото: dtek.com

Заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказал о российских ударах по газодобыче Украины. По его словам, с начала октября зафиксировано по меньшей мере шесть атак.

Об этом Николай Колесник сообщил на форуме "Энергия, которая держит Украину" в понедельник, 20 октября.

Читайте также:

Российские удары по газодобыче Украины

По словам Колесника, понятно, что российские оккупанты не остановятся, поскольку за октябрь уже было зафиксировано более шести ударов по газодобыче Украины.

"Продолжается последовательно, по разным объектам, соответственно режим добычи природного газа национального, он под риском в той или иной степени, а соответственно нам нужно компенсировать и страховать эту группу рисков путем дополнительного импорта", — отметил заместитель министра энергетики.

Стратегия предусматривает расширение пропускных возможностей на границе с Польшей и активное использование трансбалканского газопровода.

Поскольку стоимость транспортировки из европейских терминалов стала одинаковой, Украина теперь может гибко регулировать маршруты поставок газа в отопительный период.

Сейчас страна проводит переговоры с ЕБРР, странами ЕС, Норвегией, США и Канадой по финансированию гарантированных контрактов для "Нафтогаза".

Колесник также отметил, что вина за возможные ограничения мощности генерации лежит исключительно на России.

"Они нужны для того, чтобы выполнить все ремонтные действия параллельно и фактически сбалансировать генерацию и потребление", — добавил он.

Напомним, Колесник назвал, насколько сейчас заполнены газовые хранилища в Украине перед отопительным сезоном.

Кроме того, заместитель министра энергетики рассказал, как российские атаки истощают противовоздушную оборону Украины.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
