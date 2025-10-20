Відео
Головна Новини дня Атаки РФ по газовидобутку України — скільки зафіксовано з жовтня

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 14:18
Оновлено: 14:49
РФ посилила удари по газовидобутку України — деталі від Міненерго
ДТЕК Нафтогаз. Фото: dtek.com

Заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів про російські удари по газовидобутку України. За його словами, від початку жовтня зафіксовано щонайменше шість атак.

Про це Микола Колісник повідомив на форумі "Енергія, що тримає Україну" у понеділок, 20 жовтня.

Читайте також:

Російські удари по газовидобутку України

За словами Колісника, зрозуміло, що російські окупанти не зупиняться, оскільки за жовтень вже було зафіксовано понад шість ударів по газовидобутку України.

"Продовжується послідовно, по різних обʼєктах, відповідно режим видобутку природного газу національного, він є під ризиком в тій чи іншій мірі, а відповідно нам потрібно компенсувати і страхувати цю групу ризиків шляхом додаткового імпорту", — зазначив заступник міністра енергетики.

Стратегія передбачає розширення пропускних можливостей на кордоні з Польщею та активніше використання трансбалканського газопроводу.

Оскільки вартість транспортування з європейських терміналів стала однаковою, Україна тепер може гнучкіше регулювати маршрути постачання газу в опалювальний період.

Наразі країна проводить переговори з ЄБРР, країнами ЄС, Норвегією, США та Канадою щодо фінансування гарантованих контрактів для "Нафтогазу". 

Колісник також зауважив, що провина за можливі обмеження потужності генерації лежить винятково на Росії. 

"Вони потрібні для того, щоб виконати всі ремонтні дії паралельно і фактично збалансувати генерацію та споживання", — додав він.

Нагадаємо, Колісник назвав, наскільки зараз заповнені газові сховища в Україні перед опалювальним сезоном.

Крім того, заступник міністра енергетики розповів, як російські атаки виснажують протиповітряну оборону України.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
