Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Атаки и нехватка солнца: нардеп объяснил возвращение отключений света

Атаки и нехватка солнца: нардеп объяснил возвращение отключений света

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 20:22
Атаки и нехватка солнца: нардеп объяснил возвращение отключений света
Город в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине снова вернулись графики отключения электроэнергии. Это связывают с российскими ударами по энергетической инфраструктуре и уменьшением производства солнечной генерации из-за погодных условий. Дополнительное влияние на ситуацию имеет нестабильность энергосистемы в отдельные периоды нагрузки.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE.

В Украине снова вводят графики отключений света

Нардеп отметил, что в конце марта — начале апреля солнечные электростанции обеспечивали до 3 ГВт электроэнергии, что позволяло проходить периоды без ограничений и даже выводить часть атомных блоков в плановые ремонты.

Сейчас же, по его словам, из-за облачной погоды этот ресурс почти исчез. В то же время Россия продолжает атаковать как генерацию, так и сети передачи.

Нагорняк отметил, что ситуация в энергосистеме может стабилизироваться при условии улучшения погодных условий и развития систем накопления энергии, которые помогают балансировать нагрузки в пиковые часы.

"Почему сейчас мы возвращаемся к стабилизационным графикам отключений? Две причины. Первая — постоянные российские обстрелы по энергосистеме. Вторая причина — пасмурная погода и отсутствие генерации солнечных электростанций как домашних, так и промышленных.

Сейчас из-за пасмурной погоды эта генерация фактически исчезла, а 3 ГВт — это эквивалент нескольких атомных энергоблоков. В то же время Россия продолжает регулярно атаковать энергетическую инфраструктуру — как генерацию, так и сети передачи", — подытожил нардеп.

Новини.LIVE информировали, что ранее Сергей Нагорняк предупреждал, что летом в Украине возможны трудности с электроснабжением, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки во время жары. По его словам, ситуация может осложниться в случае новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Это создает дополнительные риски для стабильной работы энергосистемы.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время отопительного сезона российские атаки повредили более 9 ГВт генерирующих мощностей украинской энергосистемы. В то же время энергетикам удалось восстановить более 4 ГВт. Несмотря на обстрелы, уже восстановлено значительную часть генерации: около 85% мощностей ТЭС и 66% ГЭС.

обстрелы отключения света графики отключений света эфир Новини.LIVE
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации