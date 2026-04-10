Атаки и нехватка солнца: нардеп объяснил возвращение отключений света

Город в темноте из-за отключения света.

В Украине снова вернулись графики отключения электроэнергии. Это связывают с российскими ударами по энергетической инфраструктуре и уменьшением производства солнечной генерации из-за погодных условий. Дополнительное влияние на ситуацию имеет нестабильность энергосистемы в отдельные периоды нагрузки.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE.

В Украине снова вводят графики отключений света

Нардеп отметил, что в конце марта — начале апреля солнечные электростанции обеспечивали до 3 ГВт электроэнергии, что позволяло проходить периоды без ограничений и даже выводить часть атомных блоков в плановые ремонты.

Сейчас же, по его словам, из-за облачной погоды этот ресурс почти исчез. В то же время Россия продолжает атаковать как генерацию, так и сети передачи.

Нагорняк отметил, что ситуация в энергосистеме может стабилизироваться при условии улучшения погодных условий и развития систем накопления энергии, которые помогают балансировать нагрузки в пиковые часы.

"Почему сейчас мы возвращаемся к стабилизационным графикам отключений? Две причины. Первая — постоянные российские обстрелы по энергосистеме. Вторая причина — пасмурная погода и отсутствие генерации солнечных электростанций как домашних, так и промышленных.

Сейчас из-за пасмурной погоды эта генерация фактически исчезла, а 3 ГВт — это эквивалент нескольких атомных энергоблоков. В то же время Россия продолжает регулярно атаковать энергетическую инфраструктуру — как генерацию, так и сети передачи", — подытожил нардеп.

Новини.LIVE информировали, что ранее Сергей Нагорняк предупреждал, что летом в Украине возможны трудности с электроснабжением, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки во время жары. По его словам, ситуация может осложниться в случае новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Это создает дополнительные риски для стабильной работы энергосистемы.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время отопительного сезона российские атаки повредили более 9 ГВт генерирующих мощностей украинской энергосистемы. В то же время энергетикам удалось восстановить более 4 ГВт. Несмотря на обстрелы, уже восстановлено значительную часть генерации: около 85% мощностей ТЭС и 66% ГЭС.