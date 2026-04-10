Атаки та брак сонця: нардеп пояснив повернення відключень світла

Атаки та брак сонця: нардеп пояснив повернення відключень світла

Дата публікації: 10 квітня 2026 20:22
Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні знову повернулися графіки відключення електроенергії. Це пов’язують із російськими ударами по енергетичній інфраструктурі та зменшенням виробництва сонячної генерації через погодні умови. Додатковий вплив на ситуацію має нестабільність енергосистеми в окремі періоди навантаження.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE.

В Україні знову запроваджують графіки відключень світла

Нардеп зазначив, що наприкінці березня — на початку квітня сонячні електростанції забезпечували до 3 ГВт електроенергії, що дозволяло проходити періоди без обмежень та навіть виводити частину атомних блоків у планові ремонти.

Нині ж, за його словами, через хмарну погоду цей ресурс майже зник. Водночас Росія продовжує атакувати як генерацію, так і мережі передачі.

Нагорняк зауважив, що ситуація в енергосистемі може стабілізуватися за умови покращення погодних умов та розвитку систем накопичення енергії, які допомагають балансувати навантаження у пікові години.

"Чому зараз ми повертаємося до стабілізаційних графіків відключень? Дві причини. Перша — постійні російські обстріли по енергосистемі. Друга причина — похмура погода і відсутність генерації сонячних електростанцій як домашніх, так і промислових.

Зараз через похмуру погоду ця генерація фактично зникла, а 3 ГВт — це еквівалент кількох атомних енергоблоків. Водночас Росія продовжує регулярно атакувати енергетичну інфраструктуру — як генерацію, так і мережі передачі", — підсумував нардеп.

Новини.LIVE інформували, що раніше Сергій Нагорняк попереджав, що влітку в Україні можливі труднощі з електропостачанням, особливо у вечірні години пікового навантаження під час спеки. За його словами, ситуація може ускладнитися у разі нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Це створює додаткові ризики для стабільної роботи енергосистеми.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час опалювального сезону російські атаки пошкодили понад 9 ГВт генеруючих потужностей української енергосистеми. Водночас енергетикам вдалося відновити понад 4 ГВт. Попри обстріли, вже відновлено значну частину генерації: близько 85% потужностей ТЕС та 66% ГЕС.

обстріли відключення світла графіки відключень світла ефір Новини.LIVE
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
