Атака украинских дронов вызвала коллапс московского аэропорта

Один из московских аэропортов. Фото: Getty Images

Пассажирский самолет рейса SU1132, следовавший из Москвы в Сочи, вечером 5 июня дважды был вынужден изменить маршрут и совершить посадку в других городах. Причиной стали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Сочи. По словам пассажиров, вылет из российской столицы состоялся около 18:00.

Однако добраться до пункта назначения самолету не удалось из-за угрозы атаки украинских беспилотников, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Ограничения вводили дважды за один вечер

Около 21:00 в аэропорту Сочи были введены ограничения на полеты, после чего воздушное судно направили на запасной аэродром в Астрахани. Спустя некоторое время экипаж предпринял новую попытку выполнить рейс, однако около 23:00 ограничения в Сочи ввели повторно. В результате самолет вновь изменил маршрут и приземлился уже в Минеральных Водах.

На момент публикации пассажиры сообщали, что ожидают дальнейших решений авиакомпании относительно продолжения полета. По данным российских авиационных служб, ограничения были связаны с угрозой применения беспилотников в районе черноморского побережья. Возможный третий вылет рейса, по информации пассажиров, могут перенести на утро следующего дня.

Ранее Новини.LIVE писали о претензиях, которые Россия выдвинула Украине в контексте темы ядерного оружия.

Читайте также:

Также Новини.LIVE рассказывали, что Дональд Трамп заявил о дальнейших усилиях, направленных на завершение войны в Украине.