Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Атака украинских дронов вызвала коллапс московского аэропорта

Атака украинских дронов вызвала коллапс московского аэропорта

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 02:15
Атака украинских дронов вызвала коллапс московского аэропорта
Один из московских аэропортов. Фото: Getty Images

Пассажирский самолет рейса SU1132, следовавший из Москвы в Сочи, вечером 5 июня дважды был вынужден изменить маршрут и совершить посадку в других городах. Причиной стали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Сочи. По словам пассажиров, вылет из российской столицы состоялся около 18:00.

Однако добраться до пункта назначения самолету не удалось из-за угрозы атаки украинских беспилотников, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Ограничения вводили дважды за один вечер

Около 21:00 в аэропорту Сочи были введены ограничения на полеты, после чего воздушное судно направили на запасной аэродром в Астрахани. Спустя некоторое время экипаж предпринял новую попытку выполнить рейс, однако около 23:00 ограничения в Сочи ввели повторно. В результате самолет вновь изменил маршрут и приземлился уже в Минеральных Водах.

На момент публикации пассажиры сообщали, что ожидают дальнейших решений авиакомпании относительно продолжения полета. По данным российских авиационных служб, ограничения были связаны с угрозой применения беспилотников в районе черноморского побережья. Возможный третий вылет рейса, по информации пассажиров, могут перенести на утро следующего дня.

Ранее Новини.LIVE писали о претензиях, которые Россия выдвинула Украине в контексте темы ядерного оружия.

Читайте также:

Также Новини.LIVE рассказывали, что Дональд Трамп заявил о дальнейших усилиях, направленных на завершение войны в Украине.

аэропорты Москва война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации