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Головна Новини дня Атака українських дронів спричинила колапс московського аеропорту

Атака українських дронів спричинила колапс московського аеропорту

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 02:15
Атака українських дронів спричинила колапс московського аеропорту
Один із московських аеропортів. Фото: Getty Images

Пасажирський літак рейсу SU1132, що прямував із Москви до Сочі, увечері 5 червня двічі був змушений змінити маршрут і здійснити посадку в інших містах. Причиною стали тимчасові обмеження на приймання і відправлення повітряних суден в аеропорту Сочі. За словами пасажирів, виліт із російської столиці відбувся близько 18:00.

Однак дістатися до пункту призначення літаку не вдалося через загрозу атаки українських безпілотників, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Обмеження вводили двічі за один вечір

Близько 21:00 в аеропорту Сочі було введено обмеження на польоти, після чого повітряне судно направили на запасний аеродром в Астрахані. Через деякий час екіпаж здійснив нову спробу виконати рейс, проте близько 23:00 обмеження в Сочі ввели повторно. У результаті літак знову змінив маршрут і приземлився вже в Мінеральних Водах.

На момент публікації пасажири повідомляли, що очікують подальших рішень авіакомпанії щодо продовження польоту. За даними російських авіаційних служб, обмеження були пов'язані із загрозою застосування безпілотників у районі чорноморського узбережжя. Можливий третій виліт рейсу, за інформацією пасажирів, можуть перенести на ранок наступного дня.

Раніше Новини.LIVE писали про претензії, які Росія висунула Україні в контексті теми ядерної зброї.

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аеропорти Москва війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
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