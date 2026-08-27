Буданова атакуют, чтобы сбить его рейтинг и получить кликбейт: политолог

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: УНІАН

Слова Максима Никита, пленки Ирины Мудрой и отдельные ремарки следствия стали основой для новой информационной волны против Кирилла Буданова. Политолог и эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что из фрагментарных данных пытаются сформировать историю о причастности руководителя ОП к коррупционному скандалу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Мельника.

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Николай Мельник заявил о новой информационной атаке на Буданова

"Под звуки воздушных тревог началась очередная медийная атака на Буданова. Это не первая и не последняя", — написал эксперт.

Одним из источников обвинений стали слова Никитася , которого Мельник в своем сообщении на Facebook называет "сексотом НАБУ". В приведенных материалах тот упоминает "Кирилла Алексеевича", деньги Миндича и якобы привлечение сотрудников ГУР к их перевозке.

Именно из таких эпизодов, по словам политолога, в публичном пространстве выстроили более широкий вывод. — "Буданов имел дело с Миндичем".

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"Делается это с простой целью: для оппонентов Буданова — обвалить его политический рейтинг для журналистов — погоня за кликбейтом", — заявил Мельник.

По мнению Мельника, сегодня публике предлагают набор фрагментов, из которых уже конструируют политические выводы, хотя окончательный ответ о причастности конкретных лиц может дать только доказательства и их правовая оценка.

"Поэтому пока есть слова сексоты Никитася, треп Мудрой, оценочные суждения (из материалов)", — подчеркнул политолог.

Он призвал НАБУ и САП обнародовать прямые доказательства, на основании которых суд сможет установить вину или отсутствие лиц.

Как писали Новини.LIVE, Кирилл Буданов рассказал, что после увольнения Ирины Мудрой они продолжали общаться, но только по рабочим вопросам. Руководитель ОП отметил, что не отворачивается от людей, пока суд не сделает окончательных выводов. Он также подчеркнул, что именно суд должен определить, кто и к чему причастен по этому делу.

Кроме того, Буданов прокомментировал мобилизацию женщин. По его словам, в настоящее время в Украине нет необходимости в обязательной мобилизации женщин. Он назвал такие разговоры нелогичными, поскольку государство еще не исчерпало мобилизационный ресурс среди мужчин.