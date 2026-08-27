Буданова атакують, щоб збити його рейтинг і отримати клікбейт: політолог

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Слова Максима Микитася, плівки Ірини Мудрої та окремі ремарки слідства стали основою для нової інформаційної хвилі проти Кирила Буданова. Політолог і експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник вважає, що з фрагментарних даних намагаються сформувати історію про причетність керівника ОП до корупційного скандалу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Мельника.

Реклама

Микола Мельник заявив про нову інформаційну атаку на Буданова

"Під звуки повітряних тривог почалась чергова медійна атака на Буданова. Це не перша і не остання", — написав експерт.

Одним із джерел звинувачень стали слова Микитася, якого Мельник у своєму дописі на Facebook називає "сексотом НАБУ". У наведених матеріалах той згадує "Кирилла Алексеевича", гроші Міндіча та нібито залучення співробітників ГУР до їх перевезення.

Саме з таких епізодів, за словами політолога, у публічному просторі вибудували значно ширший висновок — "Буданов мав справу з Міндічем".

Читайте також:

"Робиться це з простою метою: для опонентів Буданова — обвалити його політичний рейтинг, для журналістів — гонитва за клікбейтом", — заявив Мельник.

На думку Мельника, сьогодні публіці пропонують набір фрагментів, з яких уже конструюють політичні висновки, хоча остаточну відповідь щодо причетності конкретних осіб можуть дати лише докази та їхня правова оцінка.

"Тож поки є слова сексоти Микитася, трьоп Мудрої, оціночні судження (з матеріалів)", — наголосив політолог.

Він закликав НАБУ та САП оприлюднити прямі докази, на підставі яких суд зможе встановити провину або її відсутність осіб.

Як писали Новини.LIVE, Кирило Буданов розповів, що після звільнення Ірини Мудрої вони продовжували спілкуватися, але лише з робочих питань. Керівник ОП зазначив, що не відвертається від людей, доки суд не зробить остаточних висновків. Він також наголосив, що саме суд має визначити, хто і до чого причетний у цій справі.

Крім того, Буданов прокоментував мобілізацію жінок. За його словами, наразі в Україні немає потреби в обов'язковій мобілізації жінок. Він назвав такі розмови нелогічними, оскільки держава ще не вичерпала мобілізаційний ресурс серед чоловіків.