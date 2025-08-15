Обстрелы Украины 15 августа — Трамп сделал заявление перед саммитом

Дональд Трамп летит на встречу с Путиным. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему Россия каждую ночь атакует Украину. По его словам, российский диктатор Владимир Путин считает, что это поможет ему заключить лучшую сделку.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с прессой на борту президентского самолета.

Реклама

Читайте также:

Как Трамп объяснил обстрел Украины последней ночью

Журналисты спросили у Дональда Трампа, что он думает о новой массированной атаке по Украине, которая произошла прошлой ночью. Президент США ответил, что таков стиль переговоров россиян.

"Думаю, они пытаются вести переговоры. Он пытается создать определенную ситуацию. То есть, он считает, что это поможет ему заключить лучшую сделку. На самом деле это ему вредит", — пояснил Дональд Трамп.

Напомним, ранее Трамп рассказал, что будет с РФ, если саммит не принесет прогресса. Россию ждут тяжелые экономические последствия.

Кроме того, президент США сделал заявление относительно гарантий безопасности для Украины. Он исключил возможность вступления Украины в НАТО.