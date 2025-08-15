Обстріли України 15 серпня — Трамп зробив заяву перед самітом

Дональд Трамп летить на зустріч з Путіним. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому Росія щоночі атакує Україну. За його словами, російський диктатор Володимир Путін вважає, що це допоможе йому укласти кращу угоду.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування із пресою на борту президентського літака.

Як Трамп пояснив обстріл України останньої ночі

Журналісти запитали в Дональда Трампа, що він думає про нову масовану атаку по Україні, яка сталася минулої ночі. Президент США відповів, що таким є стиль перемовин росіян.

"Гадаю, вони намагаються вести перемовини. Він намагається створити певну ситуацію. Тобто, він вважає, що це допоможе йому укласти кращу угоду. Насправді це йому шкодить", — пояснив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп розповів, що буде з РФ, якщо саміт не принесе прогресу. Росію чекають важкі економічні наслідки.

Крім того, президент США зробив заяву щодо гарантій безпеки для України. Він виключив можливість вступу України до НАТО.