Атака РФ на Украину: ПВО уничтожила более 100 вражеских целей

Работа Сил ПВО.

В ночь на 23 мая российские войска дронами атаковали Украину. В ряде городов и областей раздавались мощные взрывы. По вражеским целям работали украинские защитники — уничтожено более 100 беспилотников.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 23 мая: результаты ПВО

В ночь на 23 мая (с 18:30 22 мая) российские войска атаковали Украину 124 ударными БпЛА типа Shahed (включая реактивные), а также дронами "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Запуск БпЛА осуществлялся с территории РФ — с направлений Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, по предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 102 вражеских БпЛА разных типов.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА в 9 локациях. Также сообщается о падении сбитых дронов или их обломков еще в 5 местах.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 23 мая россияне атаковали Полтавскую громаду беспилотниками, в результате чего возник пожар, зафиксировано повреждение инфраструктуры. В админзданиях взрывной волной выбило окна, также есть обращения о повреждении жилых домов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Новини.LIVE также сообщали, что Россия использует для ударов по Украине ракеты, изготовленные за несколько недель до атак. Об этом свидетельствуют серийные номера и анализ обломков, которые исследуют украинские специалисты. Эксперты Воздушных сил изучают компоненты вооружения, чтобы отслеживать производство и происхождение российских ракет.