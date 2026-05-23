Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Атака РФ на Украину: ПВО уничтожила более 100 вражеских целей

Атака РФ на Украину: ПВО уничтожила более 100 вражеских целей

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 10:17
Атака РФ на Украину: ПВО уничтожила более 100 вражеских целей
Работа Сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 23 мая российские войска дронами атаковали Украину. В ряде городов и областей раздавались мощные взрывы. По вражеским целям работали украинские защитники — уничтожено более 100 беспилотников.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 23 мая: результаты ПВО

В ночь на 23 мая (с 18:30 22 мая) российские войска атаковали Украину 124 ударными БпЛА типа Shahed (включая реактивные), а также дронами "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Запуск БпЛА осуществлялся с территории РФ — с направлений Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также:

По состоянию на 08:30, по предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 102 вражеских БпЛА разных типов.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА в 9 локациях. Также сообщается о падении сбитых дронов или их обломков еще в 5 местах.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 23 мая россияне атаковали Полтавскую громаду беспилотниками, в результате чего возник пожар, зафиксировано повреждение инфраструктуры. В админзданиях взрывной волной выбило окна, также есть обращения о повреждении жилых домов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Новини.LIVE также сообщали, что Россия использует для ударов по Украине ракеты, изготовленные за несколько недель до атак. Об этом свидетельствуют серийные номера и анализ обломков, которые исследуют украинские специалисты. Эксперты Воздушных сил изучают компоненты вооружения, чтобы отслеживать производство и происхождение российских ракет.

обстрелы ПВО Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации