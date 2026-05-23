Атака РФ на Україну: ППО знищила понад 100 ворожих цілей

Робота Сил ППО. Ілюстративне фото

У ніч проти 23 травня російські війська дронами атакували Україну. У низці міст та областей лунали потужні вибухи. По ворожих цілях працювали українські захисники — знищено більш ніж 100 безпілотників.

Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну 23 травня: результати ППО

У ніч проти 23 травня (з 18:30 22 травня) російські війська атакували Україну 124 ударними БпЛА типу Shahed (включно з реактивними), а також дронами "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами типу "Пародія".

Запуск БпЛА здійснювався з території РФ — із напрямків Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Цієї ночі повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, за попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 102 ворожі БпЛА різних типів.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА у 9 локаціях. Також повідомляється про падіння збитих дронів або їхніх уламків ще у 5 місцях.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 23 травня росіяни атакували Полтавську громаду безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа, зафіксовано пошкодження інфраструктури. У адмінбудівлях вибуховою хвилею вибило вікна, також є звернення про пошкодження житлових будинків. За попередніми даними, постраждалих немає.

Новини.LIVE також повідомляли, що Росія використовує для ударів по Україні ракети, виготовлені за кілька тижнів до атак. Про це свідчать серійні номери та аналіз уламків, які досліджують українські фахівці. Експерти Повітряних сил вивчають компоненти озброєння, щоб відстежувати виробництво та походження російських ракет.