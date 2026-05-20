Атака РФ на Украину: ПВО уничтожила 131 цель

Работа Сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 20 мая российские войска дронами и ракетами атаковали Украину. В ряде городов и областей раздавались мощные взрывы. По вражеским целям работали украинские защитники — уничтожено более 130 беспилотников.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 20 мая: результаты работы ПВО

В ночь на 20 мая российские войска совершили очередную воздушную атаку по территории Украины. Противник применил баллистическую ракету и десятки ударных беспилотников различных типов. Силы обороны отразили нападение и уничтожили большинство воздушных целей.

Всего Россия выпустила баллистическую ракету Искандер-М из Ростовской области и 154 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия" с нескольких направлений на территории РФ.

Воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные подразделения, РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 8:30 20 мая, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 131 вражеский БпЛА на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных беспилотников в 20 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще в шести местах.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 20 мая российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру и Днепропетровской области с применением ракет, дронов и артиллерии. В результате атаки погибли двое гражданских, еще по меньшей мере шестеро получили ранения. В городе повреждены жилые дома, предприятия, склад и автомобили.

Новини.LIVE также сообщали, что ночью 20 мая российские войска ночью атаковали Сумскую область ударными беспилотниками, целенаправленно ударив по жилым районам Конотопской и Шосткинской общин. В Конотопе дрон попал в многоэтажку, есть раненые, а под завалами могут оставаться люди.