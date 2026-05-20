Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Атака РФ на Украину: ПВО уничтожила 131 цель

Атака РФ на Украину: ПВО уничтожила 131 цель

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 09:30
Атака РФ на Украину: ПВО уничтожила 131 цель
Работа Сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 20 мая российские войска дронами и ракетами атаковали Украину. В ряде городов и областей раздавались мощные взрывы. По вражеским целям работали украинские защитники — уничтожено более 130 беспилотников.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 20 мая: результаты работы ПВО

В ночь на 20 мая российские войска совершили очередную воздушную атаку по территории Украины. Противник применил баллистическую ракету и десятки ударных беспилотников различных типов. Силы обороны отразили нападение и уничтожили большинство воздушных целей.

Всего Россия выпустила баллистическую ракету Искандер-М из Ростовской области и 154 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия" с нескольких направлений на территории РФ.

Воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные подразделения, РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также:

По предварительным данным по состоянию на 8:30 20 мая, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 131 вражеский БпЛА на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных беспилотников в 20 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще в шести местах.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 20 мая российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру и Днепропетровской области с применением ракет, дронов и артиллерии. В результате атаки погибли двое гражданских, еще по меньшей мере шестеро получили ранения. В городе повреждены жилые дома, предприятия, склад и автомобили.

Новини.LIVE также сообщали, что ночью 20 мая российские войска ночью атаковали Сумскую область ударными беспилотниками, целенаправленно ударив по жилым районам Конотопской и Шосткинской общин. В Конотопе дрон попал в многоэтажку, есть раненые, а под завалами могут оставаться люди.

обстрелы ПВО Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации