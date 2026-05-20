Атака РФ на Україну: ППО знищила 131 ціль

Робота Сил ППО. Ілюстративне фото

У ніч проти 20 травня російські війська дронами та ракетами атакували Україну. У низці міст та областей лунали потужні вибухи. По ворожих цілях працювали українські захисники — знищено більш ніж 130 безпілотників.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну 20 травня: результати роботи ППО

У ніч проти 20 травня російські війська здійснили чергову повітряну атаку по території України. Противник застосував балістичну ракету та десятки ударних безпілотників різних типів. Сили оборони відбили напад і знищили більшість повітряних цілей.

Усього Росія випустила балістичну ракету Іскандер-М із Ростовської області та 154 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія" з кількох напрямків на території РФ.

Повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні підрозділи, РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 8:30 20 травня, протиповітряна оборона знищила або подавила 131 ворожий БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних безпілотників у 20 локаціях, а уламки збитих дронів впали ще у шести місцях.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 20 травня російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру та Дніпропетровській області із застосуванням ракет, дронів та артилерії. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних, ще щонайменше шестеро отримали поранення. У місті пошкоджено житлові будинки, підприємства, склад і автомобілі.

Новини.LIVE також повідомляли, що вночі 20 травня російські війська вночі атакували Сумську область ударними безпілотниками, цілеспрямовано вдаривши по житлових районах Конотопської та Шосткинської громад. У Конотопі дрон влучив у багатоповерхівку, є поранені, а під завалами можуть залишатися люди.