В результате атаки РФ на Днепр есть раненые и погибший

Врачи спасают раненых в результате атаки РФ на Днепр. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Сегодня вечером, 28 марта, россияне дронами атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела есть раненые, также известно об одном погибшем.

Об этом информирует председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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По информации главы ОВА, предварительно, из-за вражеской атаки на Днепр есть погибший. Сейчас информация уточняется.

Кроме того, еще шесть человек пострадали. Среди них — 27-летняя беременная. У нее колото-рубленая рана. Двое раненых в тяжелом состоянии — это 69-летние мужчина и женщина.

"Все службы на местах — чрезвычайники, медики, полицейские, коммунальщики. В коммуникации с городом по ликвидации последствий преступлений россиян", — написал Лысак.

Напомним, что 28 марта вечером в Днепре прогремели мощные взрывы. Эти взрывы связаны с атакой БпЛА.

Впоследствии председатель ОВА сообщил, что в результате атаки произошел масштабный пожар в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажка и частные дома.