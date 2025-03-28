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Атака РФ на Днепр — известно об одном погибшем

28 марта 2025 23:15
Евтушенко Алина - редактор
В результате атаки РФ на Днепр есть раненые и погибший
Врачи спасают раненых в результате атаки РФ на Днепр. Фото: Сергей Лысак/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

Сегодня вечером, 28 марта, россияне дронами атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела есть раненые, также известно об одном погибшем.

Об этом информирует председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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По информации главы ОВА, предварительно, из-за вражеской атаки на Днепр есть погибший. Сейчас информация уточняется.

Кроме того, еще шесть человек пострадали. Среди них — 27-летняя беременная. У нее колото-рубленая рана. Двое раненых в тяжелом состоянии — это 69-летние мужчина и женщина.

"Все службы на местах  чрезвычайники, медики, полицейские, коммунальщики. В коммуникации с городом по ликвидации последствий преступлений россиян", — написал Лысак.

Напомним, что 28 марта вечером в Днепре прогремели мощные взрывы. Эти взрывы связаны с атакой БпЛА.

Впоследствии председатель ОВА сообщил, что в результате атаки произошел масштабный пожар в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажка и частные дома.

Днепр обстрелы война в Украине атака БпЛА
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