Внаслідок атаки РФ на Дніпро є поранені та загиблий

Атака РФ на Дніпро — відомо про одного загиблого
Сьогодні ввечері, 28 березня, росіяни дронами атакували Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені, також відомо про одного загиблого.
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Росіяни дронами атакували Дніпро — є загиблий
За інформацією очільника ОВА, попередньо, через ворожу атаку на Дніпро є загиблий. Наразі інформація уточнюється.
Крім того, ще шестеро людей постраждали. Серед них — 27-річна вагітна. У неї колото-рублена рана. Двоє поранених у важкому стані — це 69-річні чоловік та жінка.
"Всі служби на місцях — надзвичайники, медики, поліціянти, комунальники. В комунікації з містом щодо ліквідації наслідків злочинів росіян", — написав Лисак.
Нагадаємо, що 28 березня ввечері у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Ці вибухи пов'язані з атакою БпЛА.
Згодом голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки сталася масштабна пожежа у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки.
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