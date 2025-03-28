Внаслідок атаки РФ на Дніпро є поранені та загиблий

Лікарі рятують поранених внаслідок атаки РФ на Дніпро. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Сьогодні ввечері, 28 березня, росіяни дронами атакували Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені, також відомо про одного загиблого.

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За інформацією очільника ОВА, попередньо, через ворожу атаку на Дніпро є загиблий. Наразі інформація уточнюється.

Крім того, ще шестеро людей постраждали. Серед них — 27-річна вагітна. У неї колото-рублена рана. Двоє поранених у важкому стані — це 69-річні чоловік та жінка.

"Всі служби на місцях — надзвичайники, медики, поліціянти, комунальники. В комунікації з містом щодо ліквідації наслідків злочинів росіян", — написав Лисак.

Нагадаємо, що 28 березня ввечері у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Ці вибухи пов'язані з атакою БпЛА.

Згодом голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки сталася масштабна пожежа у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки.