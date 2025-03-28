Вибухи у Дніпрі — що відомо

У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо
Сьогодні ввечері, 28 березня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Перед цим у низці областей, зокрема й у Дніпропетровській, було оголошено повітряну тривогу.
Про це інформують місцеві ЗМІ. Також цю інформацію підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак на своїй сторінці у Telegram.
Вибухи у Дніпрі 28 березня — що відомо
Сьогодні, 28 березня, ввечері у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Перед цим у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.
Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ударних безпілотників для Дніпропетровської області.
"Херсонська та Дніпропетровська область — загроза застосування ударних БпЛА", — повідомляли у ПС.
Згодом у ПС додали, що дрони вже на Дніпропетровщині, курс — північно-західний.
Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що у Дніпрі лунають вибухи. За його словами, ці вибухи пов'язані з атакою БпЛА, внаслідок якої виникло кілька пожеж.
"Вибухи лунають у Дніпрі. Через атаку БпЛА виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється.Залишайтеся у безпечних місцях. Бережіть себе і близьких", — написав очільник ОВА.
Нагадаємо, що у ніч проти 28 березня російські загарбники масовано атакували Україну безпілотниками. Окупанти випустили по Україні загалом 163 дрони.
Крім того, Росія використовує Херсонську область як полігон для навчання своїх операторів БпЛА.
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