Взрывы в Днепре — что известно

Дым от взрыва. Фото: ГСЧС/Telegram

Сегодня вечером, 28 марта, в Днепре прогремели мощные взрывы. Перед этим в ряде областей, в том числе и в Днепропетровской, была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют местные СМИ. Также эту информацию подтвердил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак на своей странице в Telegram.

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Взрывы в Днепре 28 марта — что известно

Сегодня, 28 марта, вечером в Днепре прогремели мощные взрывы. Перед этим в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения ударных беспилотников для Днепропетровской области.

"Херсонская и Днепропетровская область — угроза применения ударных БпЛА", — сообщали в ВС.

Впоследствии в ВС добавили, что дроны уже на Днепропетровщине, курс — северо-западный.

Позже председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что в Днепре раздаются взрывы. По его словам, эти взрывы связаны с атакой БпЛА, в результате которой возникло несколько пожаров.

"Взрывы раздаются в Днепре. Из-за атаки БпЛА возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется. Оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя и близких", — написал глава ОВА.

Напомним, что в ночь на 28 марта российские захватчики массированно атаковали Украину беспилотниками. Оккупанты выпустили по Украине в целом 163 дроны.

Кроме того, Россия использует Херсонскую область как полигон для обучения своих операторов БпЛА.