Обстріл Дніпра 28 березня - що відомо

Обстріл Дніпра — відомо про наслідки і постраждалих
У п'ятницю, 28 березня, росіяни обстріляли Дніпро. До лікарні доставили чотирьох поранених внаслідок удару.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.
Що відомо про обстріл Дніпра
"Є перші дані про постраждалих у Дніпрі", — написав Лисак.
За його словами, до лікарні доправили чотирьох поранених.
Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі.
"Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь", — додав голова Дніпропетровської ОДА.
Нагадаємо, що у ніч проти 28 березня російські загарбники масовано атакували Україну безпілотниками. Окупанти випустили по Україні загалом 163 дрони.
Крім того, Росія використовує Херсонську область як полігон для навчання своїх операторів БпЛА.
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