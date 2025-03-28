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Обстріл Дніпра — відомо про наслідки і постраждалих

28 березня 2025 22:44
Анастасія Писаненко - редактор
Обстріл Дніпра 28 березня - що відомо
Пожежа внаслідок вибуху в місті вночі. Ілюстративне фото: відкриті джерела
Анастасія Писаненко - редактор

У п'ятницю, 28 березня, росіяни обстріляли Дніпро. До лікарні доставили чотирьох поранених внаслідок удару.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.

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Пост Лисака. Фото: скріншот

Що відомо про обстріл Дніпра

"Є перші дані про постраждалих у Дніпрі", — написав Лисак.

За його словами, до лікарні доправили чотирьох поранених.

Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі.

"Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь", — додав голова Дніпропетровської ОДА.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 березня російські загарбники масовано атакували Україну безпілотниками. Окупанти випустили по Україні загалом 163 дрони.

Крім того, Росія використовує Херсонську область як полігон для навчання своїх операторів БпЛА.

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