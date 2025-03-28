Обстрел Днепра 28 марта — что известно

Пожар в результате взрыва в городе ночью. Иллюстративное фото: открытые источники

В пятницу, 28 марта, россияне обстреляли Днепр. В больницу доставили четырех раненых в результате удара.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Днепра

"Есть первые данные о пострадавших в Днепре", — написал Лысак.

По его словам, в больницу доставили четырех раненых.

Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе.

"Загорелись также многоэтажка и частные дома. Повсюду работают спасатели. Укрощают огонь", — добавил председатель Днепропетровской ОВА.

Напомним, что в ночь на 28 марта российские захватчики массированно атаковали Украину беспилотниками. Оккупанты выпустили по Украине в целом 163 дроны.

Кроме того, Россия использует Херсонскую область как полигон для обучения своих операторов БпЛА.