Обстрел Днепра 28 марта — что известно

Обстрел Днепра — известно о последствиях и пострадавших
В пятницу, 28 марта, россияне обстреляли Днепр. В больницу доставили четырех раненых в результате удара.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Что известно об обстреле Днепра
"Есть первые данные о пострадавших в Днепре", — написал Лысак.
По его словам, в больницу доставили четырех раненых.
Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе.
"Загорелись также многоэтажка и частные дома. Повсюду работают спасатели. Укрощают огонь", — добавил председатель Днепропетровской ОВА.
Напомним, что в ночь на 28 марта российские захватчики массированно атаковали Украину беспилотниками. Оккупанты выпустили по Украине в целом 163 дроны.
Кроме того, Россия использует Херсонскую область как полигон для обучения своих операторов БпЛА.
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