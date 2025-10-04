Видео
Атака на энергетику Украины — G7+ провела срочное заседание

Атака на энергетику Украины — G7+ провела срочное заседание

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 14:38
РФ атакует энергетику — как обещала помочь G7+
Онлайн-заседание Минэнерго с G7+. Фото: Минэнерго

Из-за атак России на энергетическую инфраструктуру Украины группа G7+ провела срочное заседание. На нем обсудили усиление ПВО для защиты энергообъектов, оборудования и другую энергетическую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в субботу, 4 октября.

Читайте также:

Что обсудили на заседании

"Во время встречи украинская сторона подробно проинформировала международных партнеров о последствиях атаки, которая была направлена, в частности, на объекты нефтегазового комплекса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в заседании приняли участие более 100 представителей разных стран и международных организаций, среди которых США, Канада, Германия, Нидерланды, Франция, Еврокомиссия, ПРООН, ЕИБ, ЕБРР, Секретариат Энергетического Сообщества и других партнеров.

"Россияне не отказались от намерений погрузить Украину в темноту накануне нового отопительного сезона. Это очевидная попытка лишить украинцев света и тепла в осенне-зимний период", — заявил заместитель Министра энергетики Роман Андарак.

Также он проинформировал партнеров о первоочередных потребностях для быстрого восстановления поврежденных объектов. Речь идет в первую очередь о системах физической и противовоздушной защиты, потребности в закупке дополнительных объемов газа, и энергетическое оборудование для восстановления и ремонтов.

Представители G7+, в свою очередь, заверили Украину в дальнейшей поддержке и договорились провести дополнительную встречу в ближайшее время для координации дальнейших совместных действий.

Справка

Координационная группа по вопросам энергетики G7+ в Украине была создана в ноябре 2022 года для координации и мобилизации доноров в помощи Украине, в частности восстановлении и защите ее энергетической инфраструктуры. Членами этой группы являются: Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Румыния, Словакия, Швеция, Украина, Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз, Energy Секретариат Общины, Группа Всемирного банка, ЕБРР, ПРООН.

Напомним, ранее мы сообщали, в каких областях Украины самая сложная ситуация с энергоснабжением из-за атак РФ.

Также сообщалось, готова ли Украина к отопительному сезону.

отопительный сезон Минэнерго война в Украине энергетика атака
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
