Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Атака на енергетику України — G7+ провела термінове засідання

Атака на енергетику України — G7+ провела термінове засідання

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 14:38
РФ атакує енергетику — як обіцяла допомогти G7+
Онлайн-засідання Міненерго з G7+. Фото: Міненерго

Через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України група G7+ провела термінове засідання. На ньому обговорили посилення ППО для захисту енергооб'єктів, обладнання та іншу енергетичну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у суботу, 4 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Що обговорили на засіданні

"Під час зустрічі українська сторона детально поінформувала міжнародних партнерів про наслідки атаки, що була спрямована, зокрема, на об'єкти нафтогазового комплексу", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у засіданні взяли участь понад 100 представників різних країн та міжнародних організацій, серед яких США, Канада, Німеччина, Нідерланди, Франція, Єврокомісія, ПРООН, ЄІБ, ЄБРР, Секретаріат Енергетичного Співтовариства та інших партнерів.

"Росіяни не відмовилися від намірів занурити Україну у темряву напередодні нового опалювального сезону. Це очевидна спроба позбавити українців світла та тепла в осінньо-зимовий період", — заявив заступник Міністра енергетики Роман Андарак.

Також він поінформував партнерів про першочергові потреби для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Йдеться у першу чергу про системи фізичного та протиповітряного захисту, потреби у закупівлі додаткових обсягів газу, та енергетичне обладнання для відновлення та ремонтів.

Представники G7+, у свою чергу, запевнили Україну в подальшій підтримці та домовилися провести додаткову зустріч найближчим часом для координації подальших спільних дій.

Довідка

Координаційна група з питань енергетики G7+ в Україні була створена в листопаді 2022 року для координації та мобілізації донорів у допомозі Україні, зокрема відновленні та захисті її енергетичної інфраструктури. Членами цієї групи є: Болгарія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Польща, Норвегія, Румунія, Словаччина, Швеція, Україна, Велика Британія, Сполучені Штати та Європейський Союз, Energy Секретаріат Громади, Група Світового банку, ЄБРР, ПРООН.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, у яких областях України найскладніша ситуація з енергопостачанням через атаки РФ.

Також повідомлялося, наскільки готова Україна до опалювального сезону.

опалювальний сезон Міненерго війна в Україні енергетика атака
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації