РФ атакує енергетику — як обіцяла допомогти G7+

Онлайн-засідання Міненерго з G7+. Фото: Міненерго

Через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України група G7+ провела термінове засідання. На ньому обговорили посилення ППО для захисту енергооб'єктів, обладнання та іншу енергетичну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у суботу, 4 жовтня.

Що обговорили на засіданні

"Під час зустрічі українська сторона детально поінформувала міжнародних партнерів про наслідки атаки, що була спрямована, зокрема, на об'єкти нафтогазового комплексу", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у засіданні взяли участь понад 100 представників різних країн та міжнародних організацій, серед яких США, Канада, Німеччина, Нідерланди, Франція, Єврокомісія, ПРООН, ЄІБ, ЄБРР, Секретаріат Енергетичного Співтовариства та інших партнерів.

"Росіяни не відмовилися від намірів занурити Україну у темряву напередодні нового опалювального сезону. Це очевидна спроба позбавити українців світла та тепла в осінньо-зимовий період", — заявив заступник Міністра енергетики Роман Андарак.

Також він поінформував партнерів про першочергові потреби для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Йдеться у першу чергу про системи фізичного та протиповітряного захисту, потреби у закупівлі додаткових обсягів газу, та енергетичне обладнання для відновлення та ремонтів.

Представники G7+, у свою чергу, запевнили Україну в подальшій підтримці та домовилися провести додаткову зустріч найближчим часом для координації подальших спільних дій.

Довідка

Координаційна група з питань енергетики G7+ в Україні була створена в листопаді 2022 року для координації та мобілізації донорів у допомозі Україні, зокрема відновленні та захисті її енергетичної інфраструктури. Членами цієї групи є: Болгарія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Польща, Норвегія, Румунія, Словаччина, Швеція, Україна, Велика Британія, Сполучені Штати та Європейський Союз, Energy Секретаріат Громади, Група Світового банку, ЄБРР, ПРООН.

