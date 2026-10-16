Атака дронов на Волынь: один человек погиб, восемь получили травмы, произошло отключение электричества

Спасатель на месте атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Волыни

Глава Волынской областной военной администрации Роман Романюк 16 октября сообщил о последствиях атаки дронов на область по состоянию на 10:45. В результате удара по частному предприятию "Агрофрукт ЛТД" в Маневичах погиб один человек, ещё восемь получили травмы. Пожар на предприятии удалось локализовать, однако его ещё не ликвидировали.

Об этом Романюк написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на предприятие в Маневичах

По данным ОВА, во время утренних воздушных тревог из-за атаки реактивного "шахеда" пострадал гаражный кооператив в Луцкой общине. Там горит хозяйственное здание. По предварительным данным, в этом случае обошлось без погибших и пострадавших.

Сообщение Романюка. Фото: скриншот

Из-за последствий атаки без электроснабжения остаются 270 тысяч абонентов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В связи с ситуацией в области возобновляют работу стационарных "Пунктов несокрушимости". Роман Романюк призвал ответственных за их функционирование проверить, есть ли там всё необходимое для населения.

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В то же время объекты критической инфраструктуры Волыни работают на резервных источниках питания. По словам главы ОВА, ситуация в регионе остается сложной, но контролируемой.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 октября российские войска атаковали Волынскую область тремя реактивными дронами, все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны. В Луцкой громаде обломки сбитого беспилотника повредили линии электропередач, что привело к перебоям с электро- и водоснабжением, после чего аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 октября в Маневичах Волынской области местные власти предупредили о возможной аварийной ситуации на одном из предприятий с риском выброса аммиака в воздух. Глава поселка Александр Гаврилюк призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать рекомендации на случай химической опасности.