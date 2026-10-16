Атака дронів на Волинь: загинула людина, восьмеро травмованих і відключення світла

Рятувальник на місці атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Волині

Голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк 16 жовтня повідомив про наслідки атаки дронів на область станом на 10:45. Унаслідок удару по приватному підприємству "Агрофрукт ЛТД" у Маневичах загинула одна людина, ще восьмеро травмовані. Пожежу на підприємстві вдалося локалізувати, однак її ще не ліквідували.

Про це Романюк написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на підприємство в Маневичах

За даними ОВА, під час ранкових повітряних тривог через атаку реактивного "шахеда" постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді. Там горить господарська будівля. За попередніми даними, у цьому випадку обійшлося без загиблих і травмованих.

Повідомлення Романюка. Фото: скриншот

Через наслідки атаки без електропостачання залишаються 270 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У зв’язку із ситуацією в області відновлюють роботу стаціонарних Пунктів незламності. Роман Романюк закликав відповідальних за їхнє функціонування перевірити, чи є там усе необхідне для населення.

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Водночас об’єкти критичної інфраструктури Волині працюють на резервних джерелах живлення. За словами голови ОВА, ситуація в регіоні залишається складною, але контрольованою.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 жовтня російські війська атакували Волинську область трьома реактивними дронами, усі цілі знищили сили протиповітряної оборони. У Луцькій громаді уламки збитого безпілотника пошкодили лінії електропередач, що спричинило перебої з електро- та водопостачанням, після чого аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня в Маневичах Волинської області місцева влада попередила про можливу аварійну ситуацію на одному з підприємств із ризиком викиду аміаку в повітря. Селищний голова Олександр Гаврилюк закликав жителів зберігати уважність і дотримуватися рекомендацій на випадок хімічної небезпеки.