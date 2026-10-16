Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Атака дронів на Волинь: одна людина загинула, ще восьмеро травмовані

Атака дронів на Волинь: одна людина загинула, ще восьмеро травмовані

Ua ru
16 жовтня 2026 12:50
Атака дронів на Волинь: загинула людина, восьмеро травмованих і відключення світла
Рятувальник на місці атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Волині

Голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк 16 жовтня повідомив про наслідки атаки дронів на область станом на 10:45. Унаслідок удару по приватному підприємству "Агрофрукт ЛТД" у Маневичах загинула одна людина, ще восьмеро травмовані. Пожежу на підприємстві вдалося локалізувати, однак її ще не ліквідували.

Про це Романюк написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки атаки на підприємство в Маневичах

За даними ОВА, під час ранкових повітряних тривог через атаку реактивного "шахеда" постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді. Там горить господарська будівля. За попередніми даними, у цьому випадку обійшлося без загиблих і травмованих.

Атака дронів на Волинь: одна людина загинула, ще восьмеро травмовані - фото 1
Повідомлення Романюка. Фото: скриншот

Через наслідки атаки без електропостачання залишаються 270 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У зв’язку із ситуацією в області відновлюють роботу стаціонарних Пунктів незламності. Роман Романюк закликав відповідальних за їхнє функціонування перевірити, чи є там усе необхідне для населення.

Читайте також:

Водночас об’єкти критичної інфраструктури Волині працюють на резервних джерелах живлення. За словами голови ОВА, ситуація в регіоні залишається складною, але контрольованою.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 жовтня російські війська атакували Волинську область трьома реактивними дронами, усі цілі знищили сили протиповітряної оборони. У Луцькій громаді уламки збитого безпілотника пошкодили лінії електропередач, що спричинило перебої з електро- та водопостачанням, після чого аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня в Маневичах Волинської області місцева влада попередила про можливу аварійну ситуацію на одному з підприємств із ризиком викиду аміаку в повітря. Селищний голова Олександр Гаврилюк закликав жителів зберігати уважність і дотримуватися рекомендацій на випадок хімічної небезпеки.

дрони війна в Україні загиблі Волинь постраждалі атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації