В Минобороны назначили нового директора АОЗ Арсена Жумадилова

Арсен Жумадилов. Фото: УНИАН

В четверг, 6 марта, Министерство обороны Украины официально назначило Арсена Жумадилова на должность директора Агентства оборонных закупок (АОЗ). Новый руководитель должен реформировать систему закупок, сделав ее более эффективной, прозрачной и способной быстро реагировать на потребности ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства оборонных закупок.

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Агентство оборонных закупок должно создать четкие правила закупок, обеспечить стабильность поставок и повысить прогнозируемость оборонных заказов. От эффективности этой работы зависит не только своевременная поставка оружия и техники, но и общая боеспособность украинской армии.

Арсен Жумадилов родился 1 августа 1985 года в Симферополе. Имеет высшее образование в области права и политологии, получив степень магистра в Киевском национальном университете им.

Также учился в Лондонской школе экономики по специальности "публичный менеджмент и управление". В 2019 году возглавил Национальное агентство "Медицинские закупки Украины", а с октября 2023-го руководил Государственным оператором тыла (ДОТ), который отвечает за поставки продовольствия, топлива, одежды и медицинских товаров для ВСУ

Напомним, недавно Рустем Умеров назначил нового заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Также отметим, что в начале февраля Арсен Жумадилов дал оценку Агентству оборонных закупок и заявил о коррупционных рисках.