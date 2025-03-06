В Міноборони призначили нового директора АОЗ Арсена Жумаділова

Арсен Жумаділов. Фото: УНІАН

У четвер, 6 березня, Міністерство оборони України офіційно призначило Арсена Жумаділова на посаду директора Агенції оборонних закупівель (АОЗ). Новий керівник має реформувати систему закупівель, зробивши її ефективнішою, прозорішою та здатною швидко реагувати на потреби ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Агенції оборонних закупівель.

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Агенція оборонних закупівель має створити чіткі правила закупівель, забезпечити стабільність постачань і підвищити прогнозованість оборонних замовлень. Від ефективності цієї роботи залежить не лише своєчасне постачання зброї та техніки, а й загальна боєздатність української армії.

Арсен Жумаділов народився 1 серпня 1985 року в Сімферополі. Має вищу освіту в галузі права та політології, здобувши ступінь магістра у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.

Також навчався у Лондонській школі економіки за спеціальністю "публічний менеджмент та управління". У 2019 році очолив Національну агенцію "Медичні закупівлі України", а з жовтня 2023-го керував Державним оператором тилу (ДОТ), який відповідає за постачання продовольства, пального, одягу та медичних товарів для ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Рустем Умєров назначив нового заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Також зазначимо, що на початку лютого Арсен Жумаділов надав оцінку Агенції оборонних закупівель і заявив про корупційні ризики.