Работник металлургического производства, стела "АрселорМиттал Кривой Рог". Фото: arcelormittal.com. Коллаж: Новини.LIVE

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует завершить подготовку к холодной остановке в конце декабря 2026 года. После этого 11 тысяч сотрудников предприятия отправят домой. Они останутся в штате компании и будут получать две трети заработной платы.

Об этом говорится в материале Financial Times, передает Новини.LIVE.

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Почему "АрселорМиттал Кривой Рог" останавливает производство

По словам генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо, решение о остановке предприятия было принято еще в сентябре. Тогда в результате российских обстрелов были повреждены две доменные печи, которые оставались в эксплуатации. Руководитель компании назвал их "сердцем производства чугуна".

"Мы просто зависим от того, решит ли кто-то другой, должны ли сегодня наши люди идти на работу и гибнуть", — сказал Лонгобардо.

На предприятии продолжат работать около 1,5 тысячи человек. Они будут отвечать за поддержание оборудования в надлежащем состоянии.

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Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что предприятие обеспечивает около 30% городского бюджета. Он обвинил компанию в использовании российских обстрелов как повода для прекращения производства.

В то же время Лонгобардо опроверг, что компания намерена уйти с украинского рынка.

"Речь идет не только о бомбардировках, но и о рентабельности сталелитейного бизнеса", — отметил генеральный директор.

Среди других проблем предприятия — высокие цены на электроэнергию, потеря доступа к дешевому углю из шахт на оккупированных территориях и трудности с экспортом продукции.

Кроме того, по словам Лонгобардо, после года простоя для возобновления производства потребуются значительные инвестиции.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что после консервации промышленных объектов "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует сохранить возможность возобновления работы. После завершения войны компания намерена обсудить с правительством Украины условия безопасного запуска предприятия.

Также мы сообщали о том, что вечером 20 ноября российские войска атаковали жилой район Кривого Рога. В результате удара погибли врач скорой помощи и семилетний мальчик. Еще 58 человек получили ранения, среди них — шестеро детей.