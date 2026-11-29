Працівник металургійного виробництва, стела "АрселорМіттал Кривий Ріг". Фото: arcelormittal.com. Колаж: Новини.LIVE

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" планує завершити підготовку до холодної зупинки наприкінці грудня 2026 року. Після цього 11 тисяч працівників підприємства відправлять додому. Вони залишаться у штаті компанії та отримуватимуть дві третини заробітної плати.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, передає Новини.LIVE.

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Чому АрселорМіттал Кривий Ріг зупиняє виробництво

За словами генерального директора "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо, рішення про зупинку підприємства ухвалили ще у вересні. Тоді внаслідок російських обстрілів були пошкоджені дві доменні печі, які залишалися в роботі. Керівник компанії назвав їх "серцем виробництва чавуну".

"Ми просто залежимо від того, чи вирішить хтось інший, чи мають сьогодні наші люди йти на роботу і гинути", — сказав Лонгобардо.

На підприємстві продовжать працювати близько 1,5 тисячі людей. Вони відповідатимуть за підтримання обладнання в належному стані.

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Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що підприємство забезпечує близько 30% міського бюджету. Він звинуватив компанію у використанні російських обстрілів як приводу для припинення виробництва.

Водночас Лонгобардо заперечив, що компанія має намір піти з українського ринку.

"Йдеться не лише про бомбардування, а й про прибутковість сталеливарного бізнесу", — зазначив гендиректор.

Серед інших проблем підприємства — високі ціни на електроенергію, втрата доступу до дешевого вугілля з шахт на окупованих територіях та труднощі з експортом продукції.

Крім того, за словами Лонгобардо, після року простою для відновлення виробництва знадобляться значні інвестиції.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що після консервації промислових об'єктів "АрселорМіттал Кривий Ріг" планує зберегти можливість відновлення роботи. Після завершення війни компанія має намір обговорити з урядом України умови безпечного запуску підприємства.

Також ми інформували про те, що ввечері 20 листопада російські війська атакували житлову частину Кривого Рогу. Внаслідок удару загинули медикиня екстреної допомоги та семирічний хлопчик. Ще 58 людей зазнали поранень, серед них — шестеро дітей.