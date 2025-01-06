Украинской армии нужны внутренние изменения — обращение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины сегодня провел Ставку, где отдельно заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и руководителя Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Речь шла о ситуации на самых тяжелых направлениях фронта и комплектовании бригад.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении в понедельник, 6 января.

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Как отметил Президент, самый главный вопрос, который обсудили на Ставке — защита фронтовых направлений, прежде всего Покровска. Он поблагодарил всех воинов, которые защищают украинскую землю.

"Мы обсудили вопросы по комплектованию бригад, также ротации. Армии нужно больше внутренних, системных изменений, чтобы на всех уровнях в Силах обороны управление людьми стало эффективным", — отметил глава государства.

Зеленский также заслушал подробные доклады ответственных командующих по формированию бригад. Внимание уделили, в частности, тренировке военных.

Кроме того, Президент Украины провел совещание по планированию встреч и переговоров с партнерами на январь. Зеленский анонсировал "хорошие дипломатические новости" для Украины.

Напомним, глава государства заявил, что гарантии безопасности для Украины будут эффективными только, если их предоставят США. Он надеется встретиться с Дональдом Трампом после его инаугурации.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью Лексу Фридману. Речь шла о переговорах с РФ, о коррупции в Украине, выборах и других важных темах, интересующих общество.