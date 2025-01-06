Українській армії потрібні внутрішні зміни — звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України сьогодні провів Ставку, де окремо заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та керівника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича. Йшлося про ситуацію на найважчих напрямках фронту та комплектування бригад.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, 6 січня.

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Зміни у системі української армії

Як зазначив Президент, найголовніше питання, яке обговорили на Ставці, — захист фронтових напрямків, передусім Покровська. Він подякував усім воїнам, які захищають українську землю.

"Ми обговорили питання по комплектуванню бригад, також ротації. Армії потрібно більше внутрішніх, системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним", — зазначив глава держави.

Зеленський також заслухав детальні доповіді відповідальних командувачів щодо формування бригад. Увагу приділили, зокрема, тренуванню військових.

Крім того, Президент України провів нараду щодо планування зустрічей та перемовин з партнерами на січень. Зеленський анонсував "хороші дипломатичні новини" для України.

Нагадаємо, глава держави заявив, що гарантії безпеки для України будуть ефективними, лише якщо їх нададуть США. Він сподівається зустрітися з Дональдом Трампом після його інавгурації.

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю Лексу Фрідману. Йшлося про переговори з РФ, про корупцію в Україні, вибори та інші важливі теми, що цікавлять суспільство.