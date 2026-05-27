Армия РФ атаковала Украину 163 дронами: ПВО сбила 150 целей

Дата публикации 27 мая 2026 11:55
Мобильная группа ПВО. Фото: Александр Козловский

Российские войска в ночь на 27 мая совершили очередную воздушную атаку по Украине. Для удара враг применил 163 ударные БпЛА различных типов. Пуски осуществлялись с нескольких направлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 27 мая

По данным Воздушных сил, вражеские БпЛА запускались с территории России в направлениях Курск, Брянск, Орел, Миллерово и Шаталово. Враг выпустил на Украину дроны типа Shahed (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 08:30 украинская ПВО сбила или подавила 150 вражеских беспилотников. Работа систем противовоздушной обороны продолжалась на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание восьми ударных БПЛА на семи локациях. Еще на четырех локациях обнаружено падение обломков сбитых дронов.

Как писали Новини.LIVE, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщал, что в России есть около 10 "Орешников" и массированный удар возможен через неделю. По его словам, враг наращивает количество баллистики в атаках на Украину.

Также мы писали, что этой ночью армия РФ атаковала Чернигов и область. Под вражеским огнем оказались жилые дома и деревообрабатывающее предприятие.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
