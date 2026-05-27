Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Армія РФ атакувала Україну 163 дронами: ППО збила 150 цілей

Армія РФ атакувала Україну 163 дронами: ППО збила 150 цілей

Ua ru
Дата публікації: 27 травня 2026 11:55
Армія РФ атакувала Україну 163 дронами: ППО збила 150 цілей
Мобільна група ППО. Фото: Олександр Козловський

Російські війська у ніч проти 27 травня здійснили чергову повітряну атаку по Україні. Для удару ворог застосував 163 ударні БпЛА різних типів. Пуски здійснювалися з кількох напрямків. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. 

Нічна атака на Україну 27 травня

За даними Повітряних сил, ворожі БпЛА запускалися з території Росії у напрямках Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово та Шаталово. Ворог випустив на Україну дрони типу Shahed (у тому числі реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія".

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

null
Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 08:30 українська ППО збила або подавила 150 ворожих безпілотників. Робота систем протиповітряної оборони тривала на півночі, півдні та сході країни.

Читайте також:

Водночас зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях. Ще на чотирьох локаціях виявлено падіння уламків збитих дронів.

Як писали Новини.LIVE, генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомляв, що в Росії є близько 10 "Орєшніків" і масований удар можливий через тиждень. За його словами, ворог нарощує кількість балістики в атаках на Україну. 

Також ми писали, що цієї ночі армія РФ атакувала Чернігів та область. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки та деревообробне підприємство. 

обстріли дрони Повітряні Сили ЗСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації