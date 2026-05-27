Армія РФ атакувала Україну 163 дронами: ППО збила 150 цілей
Російські війська у ніч проти 27 травня здійснили чергову повітряну атаку по Україні. Для удару ворог застосував 163 ударні БпЛА різних типів. Пуски здійснювалися з кількох напрямків.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 27 травня
За даними Повітряних сил, ворожі БпЛА запускалися з території Росії у напрямках Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово та Шаталово. Ворог випустив на Україну дрони типу Shahed (у тому числі реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія".
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Станом на 08:30 українська ППО збила або подавила 150 ворожих безпілотників. Робота систем протиповітряної оборони тривала на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях. Ще на чотирьох локаціях виявлено падіння уламків збитих дронів.
Як писали Новини.LIVE, генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомляв, що в Росії є близько 10 "Орєшніків" і масований удар можливий через тиждень. За його словами, ворог нарощує кількість балістики в атаках на Україну.
Також ми писали, що цієї ночі армія РФ атакувала Чернігів та область. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки та деревообробне підприємство.