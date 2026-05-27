Армія РФ атакувала Україну 163 дронами: ППО збила 150 цілей

Мобільна група ППО. Фото: Олександр Козловський

Російські війська у ніч проти 27 травня здійснили чергову повітряну атаку по Україні. Для удару ворог застосував 163 ударні БпЛА різних типів. Пуски здійснювалися з кількох напрямків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 27 травня

За даними Повітряних сил, ворожі БпЛА запускалися з території Росії у напрямках Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово та Шаталово. Ворог випустив на Україну дрони типу Shahed (у тому числі реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія".

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 08:30 українська ППО збила або подавила 150 ворожих безпілотників. Робота систем протиповітряної оборони тривала на півночі, півдні та сході країни.

Читайте також:

Водночас зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях. Ще на чотирьох локаціях виявлено падіння уламків збитих дронів.

Як писали Новини.LIVE, генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомляв, що в Росії є близько 10 "Орєшніків" і масований удар можливий через тиждень. За його словами, ворог нарощує кількість балістики в атаках на Україну.

Також ми писали, що цієї ночі армія РФ атакувала Чернігів та область. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки та деревообробне підприємство.