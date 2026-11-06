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Главная Новости дня Арахамия разъяснил позицию США и встречи Трампа с Дмитриевым

Арахамия разъяснил позицию США и встречи Трампа с Дмитриевым

Ua ru
6 ноября 2026 22:12
Репортаж
Арахамия разъяснил позицию США и встречи Трампа с Дмитриевым кадр из видео
Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Фото: кадр из видео

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что не был проинформирован о встрече президента США Дональда Трампа с российским представителем Кириллом Дмитриевым после переговоров по поводу гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках. Отдельно он прокомментировал позицию Соединенных Штатов.

Об этом он рассказал журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук.

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Арахамия не знал о встрече Трампа с Дмитриевым

Давид Арахамия сообщил, что он не знал о встрече американского лидера Трампа с представителем РФ Дмитриевым, ведь это не было частью гуманитарной миссии по оккупированным Олешкам.

Отдельно он отметил, что делегация РФ не должна была обсуждать политику — этот вопрос будет рассматриваться в отдельном трехстороннем формате в Абу-Даби на следующей неделе. Вопросы четко определялись руководством и должны были носить иной характер. Стороны сосредоточились на гуманитарной инициативе.

Арахамия о позиции США по поводу войны

По мнению Арахамии, США пытаются соблюдать "симметричность" в вопросе российско-украинской войны. По его словам, Украина побуждает представителей Соединенных Штатов чаще посещать Киев.

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"Я, честно говоря, не думаю, что они становятся на чью-то сторону. Они стараются быть максимально симметричными", — сказал он.

Украинские представители намеревались организовать для самолета США посадку в аэропорту "Борисполь", однако Секретная служба Соединенных Штатов не одобрила это.

Отдельно он подчеркнул, что спецпосланники Виткофф и Кушнер проводят брифинги с президентом Зеленским или переговорной группой Украины перед каждой поездкой в Москву.

Мы писали, что, по мнению Арахамии, гуманитарная операция в оккупированных Олешках стала "крупнейшим разряжением напряженности с 2022 года". Он заявил, что это не просто миссия, а опыт подготовки стран к будущему миру.

Новини.LIVE сообщали, что украинские представители Дмитрий Лубинец и Давид Арахамия в Белом доме наградили первую леди США Меланию Трамп Орденом княгини Ольги I степени. Зеленский поблагодарил Меланию за весомый вклад в гуманитарную поддержку Украины.

Давид Арахамия США переговоры война в Украине Россия
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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